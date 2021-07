Chi è Gianni Vio, la 'mente' dei calci piazzati dell'Italia di Mancini

Gianni Vio fa parte dello staff tecnico dell'Italia di Roberto Mancini ed è lo specialista dei calci piazzati della Nazionale.

La rivoluzione di Roberto Mancini ha segreti e volti più o meno noti. Oltre ai vari Vialli, Oriali, De Rossi, Lombardo e Salsano, c'è un membro dello staff della nuova Nazionale che sta lavorando dietro le quinte e sta dando una grande mano al commissario tecnico di Jesi. Gianni Vio è l'uomo in più se parliamo di calci piazzati grazie a oltre 4400 schemi sviluppati in carriera. Da quando si è seduto sulla panchina dell'Italia, Roberto Mancini ha deciso di lavorare con grande attenzione su rimesse laterali, calci d'angolo e calci di punizione e non poteva non affidarsi a Vio in vista di Euro 2020.

LA STORIA DI GIANNI VIO: LA BANCA, LA SERIE D E IL LIBRO

Una vita da bancario prima che il calcio travolgesse la sua vita. Vio lavorava nella filiale Unicredit di Mestre e la sera allenava il Quinto di Treviso, formazione che militava in quel periodo nel campionato di Serie D. Vio sfrutta la presenza in rosa di due gemelli praticamente uguali per creare scompiglio sui calci da fermo nella difesa avversaria e confondere gli avversari. Il grande lavoro sui calci piazzati lo spinge, nel 2004, a scrivere un libro a quattro mani con lo psicologo Alessandro Tettamanzi, dal titolo "Più 30 per cento".

GIANNI VIO E LA CHIAMATA DI ZENGA

Il libro scritto da Gianni Vio finisce sulla scrivania dell'ufficio di Walter Zenga a Belgrado, quando allenata la Stella Rossa. L''Uomo Ragno' è stregato dalle idee di Vio e decide di portarlo negli Emrati Arabi quando nel 2007 viene ingaggiato dall'Al-Ain. La svolta arriva ai tempi di Catania: durante la trattativa, Zenga fa solamente il nome di Gianni Vio davanti alla richiesta dei collaboratori che vuole portare all'ombra dell'Etna. L'ex portiere non sbaglia: sui 44 gol totali realizzati in quella stagione dagli etnei, ben 17 sono su palla inattiva. Curiosamente, Vio continua a lavorare in banca e vola a Catania il giovedì per preparare la partita della domenica.

Vio ha spiegato il suo lavoro in un'intervista rilasciata a La Nuova Venezia:

"La palla inattiva dà la possibilità di decidere quanti giocatori portare in area e la zona da attaccare. È proprio come una partita a scacchi, la prima mossa segue la logica dei giochi sequenziali. Così costringo l’avversario a fare scelte obbligate".

LA CARRIERA DI VIO: DA CATANIA ALLA NAZIONALE DI MANCINI

Il binomio Zenga-Vio prosegue a Palermo, prima della chiamata della Fiorentina di Vincenzo Montella. Inizia un lungo peregrinare che lo porterà a lavorare per Milan, Brentford, Leeds, Spal e Cagliari, oltre a scrivere un nuovo libro dal titolo "Palla inattiva - Un attaccante da 15 reti", fino alla chiamata di Roberto Mancini.

"È il massimo, sicuramente una sorpresa. Spiegare quelle sensazioni è impossibile, sono molto intime. Il vestire la tuta, vivere l’ambiente. Coverciano lo conoscevo bene, ma condividere il tutto assieme a Mancini, Vialli, Oriali, Lombardo, Salsano, Evani e tutti i giocatori, sinceramente è una cosa speciale".

C'è la firma di Gianni Vio sul gol di Matteo Pessina contro il Galles: Bonucci e Bastoni impediscono al portiere Ward di guardare il pallone, Veratti e Bernardeschi vanno sul pallone. Poi 'confusione' in area e il difensore che perde l'atalantino, che con il destro insacca. Dalla banca di Mestre alla Nazionale: il mago dei calci piazzati Gianni Vio è il piccolo grande segreto dell'Italia di Roberto Mancini.