Chi è Gagliano, gioiellino del Cagliari in goal contro la Juventus all'esordio da titolare

Bomber della Primavera rossoblù, Gagliano ha dato il vantaggio al Cagliari contro la Juventus nella sua prima partita dal 1'.

Ha sorpreso tutti Walter Zenga, inserendo Luca Gagliano come titolare nell'ultima gara casalinga del . Un giovane attaccante al cospetto della squadra che ha vinto il nono Scudetto consecutivo solamente qualche giorno prima. Pronti via, subito in rete il giovane sardo: un sogno ad occhi aperti per lui e i tifosi rossoblù.

GAGLIANO, GIOVANE D'ORO

Classe 2000, da anni Gagliano fa parlare di sè nelle giovanili del Cagliari. Ma è solamente in questa annata che il ventenne ha cominciato ad affacciarsi alla , pronto a dire la sua come ennesimo sardo in rampa di lancio nella prima squadra. Dopo Ragatzu, dopo Barella, c'è lui come prossimo grande gioiellino del team isolano per le prossime stagioni.

Prima dello stop del campionato Primavera, Gagliano era risultato essere uno dei migliori giocatori del torneo, segnando dieci reti in diciasette gare utili a portare la squadra ad ottenere il secondo posto, che sarebbe valso la qualificazione alla final eight per provare a conquistare lo Scudetto di categoria.

GAGLIANO, CHI É?

Nato ad Alghero il 14 luglio 2000, sardo doc, Gagliano è una prima punta arrivato in orbita rossoblù nel 2014, quando aveva appena 14 anni: notato dagli scout rossoblù, parteciò ad un provino ad Oristano, sempre in Sardegna, arrivando ad Asseminello grazie all'intuizione di Matteoli. 182 cm per 75 kg, è un rapace d'area sempre pronto ad inserirsi per la zampata vincente, come del resto mostrato contro la .

Gagliano è un mancino che usa principalmente il fisico per farsi spazio tra gli avversari, con un fiuto del goal decisamente importante. Per lui sia il ruolo da centravanti, sia quello da punta che svolge il lavoro sporco per la squadra, per il Cagliari. Insieme a Ladinetti, potrebbe essere preso seriamente in considerazione per l'annata 2020/2021 come protagonista sardo proveniente dalla Primavera rossoblù.

GAGLIANO CONTRO LA JUVENTUS

In campo come centravanti nella gara del 37esimo turno di campionato, Gagliano ha battuto Buffon, uno dei giocatori più importanti della storia del calcio, alla sua prima gara da titolare in Serie A. In precedenza aveva giocato appena sei minuti nella massima serie, precisamente contro la , in un altro big match alla Sardegna Arena.

Gagliano è tra l'altro entrato anche nell'azione del raddoppio contro la Juventus, servendo a Simeone l'assist per il 2-0. Grandi emozioni per il ventenne algherese, ma anche tanta consapevolezza nei propri mezzi e voglia di diventare grande nella prossima stagione di Serie A.