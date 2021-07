Chi è Fodé Ballo-Touré, il vice Theo Hernandez nel mirino del Milan

Il Milan ha individuato in Fodé Ballo-Touré il rinforzo giusto per la fascia sinistra: chi è il terzino senegalese classe 1997 del Monaco.

Il Milan ha individuato il profilo giusto per il ruolo di vice Theo Hernandez. Il club rossonero sta lavorando per acquistare ill laterale mancino francese e naturalizzato senegalese Fodé Ballo-Touré. Il calciatore classe 1997 è di proprietà del Monaco e potrebbe essere il rinforzo dei rossoneri per la fascia sinistra in vista della prossima stagione.

I PRIMI PASSI

Nato il 3 gennaio a Conflans-Sainte-Honorine, comune di circa 35 mila anime nell'Ile de France, Fodé Ballo-Touré muove i primi passi nel mondo del calcio a Eragny insieme a Presnel Kimpembe, difensore del PSG e della Francia. All'età di 10 anni entra a far parte del settore giovanile del club parigino. Inizialmente ricopre il ruolo di esterno sinistro d'attacco, ma presto viene arretrato di qualche metro e continua la carriera nelle vesti di terzino.

Ballo-Touré fa tutta la trafila nel settore giovanile e nel 2016 partecipa prima alle Youth League, con la finale persa per 2-1 contro il Chelsea (in gol il difensore del Milan Fikayo Tomori ) e poi viene convocato in Prima Squadra il 15 ottobre, senza entrare sul terreno di gioco. Al termine della stagione 2016/2017, il contratto di Fodé Ballo-Touré con il Paris Saint-Germain scade e non viene rinnovato.

LA CHIAMATA DEL LILLE E POI IL MONACO

Il Lille reputa ghiotta l'occasione ghiotta e tessera Fodé Ballo-Touré a partire dal 1° luglio 2017. Il trasferimento crea non poche polemiche all'interno del calcio francese: le indagini della federazione, su volere del PSG, portano a galla contatti tra il Lille e il calciatore prima della fine del contratto di formazione. La LFP, federcalcio francese, commina una multa di 15 mila euro (di cui 10 mila sospesi) al club rossoblù.

Nonostante le vicende extracampo, Fodé Ballo-Touré è concentrato sul campo e il lavoro del classe 1997 viene ripagato. L'ex PSG viene utilizzato con continuità ed è un titolare, ma nel finale di stagione viene scavalcato a causa di un calo di rendimento da Hamza Mendyl nelle gerarchie dell'allenatore.

Il tecnico Christophe Galtier decide di puntare nuovamente su di lui e nella stagione successiva: Fodé Ballo-Touré è protagonista nella prima parte di campionato. Il terzino mancino sfodera una serie di prestazioni d'altissimo livello, che convincono il Monaco a mettere sul piatto 11 milioni di euro più bonus per strapparlo al Lille. Nonostante la giovane età, con la maglia del club monegasco diventa subito una pedina inamovibile della formazione titolare: in tre stagione ha collezionato ben 74 presenze.

Fodé Ballo-Touré ha debuttato quest'anno con la maglia del Senegal. Dopo aver indossato la maglia delle formazioni giovanili della Francia, a marzo del 2021 il calciatore del Monaco ha deciso di difendere i colori dei Leoni della Teranga: il 26 marzo è arrivato l'esordio contro il Congo nelle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Nato nel ruolo d'esterno offensivo, Fodé Ballo-Touré predilige principalmente partecipare alla fase offensiva. Il classe 1997 spinge con grande continuità sulla fascia di competenza e si fa sempre trovare pronto nella manovra d'attacco. Alto 182 centimetri, fa della rapidità e del dribbling due delle sue armi migliori. Il nazionale senegalese ama attaccare, ma sfrutta le doti fisiche per non farsi superare in fase difensiva. .

L'INTERESSE DEL MILAN

Tra le priorità del Milan sul mercato in vista della sessione estiva c'è proprio l'arrivo di un calciatore che possa far rifiatare Theo Hernandez in vista di una stagione molto impegnativa e dispendiosa dal punto di vista di energie, con il ritorno in Champions League . Fodé Ballo-Touré, in scadenza nel 2023 con il Monaco, rappresenta un'opportunità di mercato che la società di via Aldo Rossi non vuole lasciarsi scapparsi. Il 'Diavolo' è pronto ad accelerare nelle prossime ore per assicurarsi il vice Hernandez.