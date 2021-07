Chi è Filippo Ranocchia: il baby centrocampista della Juventus lanciato da Allegri

In goal contro il Monza in amichevole, Filippo Ranocchia sta stupendo sempre più nel pre-campionato con la Juve. E ha la fiducia di Allegri.

Filippo Ranocchia può davvero essere il nome del futuro per la Juventus. Centrocampista classe 2001, sta mostrando tutto il suo talento nel corso del pre-campionato con i bianconeri e sembra davvero pronto a ritagliarsi uno spazio nel corso della stagione con Allegri in panchina.

La Juventus lo ha pescato nel 2019 col Perugia, con il quale aveva esordito in Serie B, lanciato da Alessandro Nesta a soli 17 anni. In poco tempo Ranocchia è diventato un punto di riferimento della Primavera bianconera prima e dell'Under 23 poi, disputando un'ultima stagione in Serie C da protagonista con 4 reti e 3 assist in 31 presenze.

Allegri ha deciso subito di dagli fiducia nelle amichevoli di pre stagione, e dopo un'ottima prestazione contro il Cesena è arrivato anche uno splendido goal nel Trofeo Berlusconi contro il Monza. Un goal che ha messo in mostra tutte le sue doti tecniche e da incursore come mezz'ala nel 4-3-3.

Ranocchia nasce come attaccante, ma nel corso degli anni ha arretrato la sua posizione, fino ad occupare l'attuale ruolo di regista. Per questo motivo tra i suoi punti di forza c'è una grande duttilità, che gli permette di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Può giocare come play davanti alla difesa, sfruttando la sua ottima visione di gioco, ma anche come mezz'ala, grazie alla sua facilità di tiro che ha sottoscritto alla grande contro il Monza.

Nell'ultima stagione con l'Under 23 è stato utilizzato prevalentemente come regista, ma Allegri potrà plasmarlo a suoi piacimento, come fatto in passato con altri giocatori. Di sicuro verrà preso in considerazione dal tecnico bianconero, che nella sua precedente esperienza alla Juventus ha già dimostrato di essere più che propenso ad affidarsi ai giovani, senza troppi calcoli o tatticismi di sorta.