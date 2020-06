Chi è Felix Correia, l’ultimo talento arrivato in casa Juventus

Cresciuto nello Sporting Lisbona, Felix Correia è l’ultimo arrivato in casa Juventus. Per lui anche un’esperienza in Olanda ad Alkmaar.

Quello della per i giovani talenti è un fiuto da sempre particolare. Anche nel corso degli ultimi anni, molti sono stati i gioielli entrati a far parte dell’orbita bianconera, alcuni dei quali sono già esplosi ad alti livelli, mentre altri stanno magari compiendo ancora il loro percorso di crescita nel settore giovanile o magari in altri club italiani ed esteri.

Al già folto gruppo di giovani calciatori controllati dalla Vecchia Signora, se ne aggiunge adesso un altro: Felix Correia.

Nato e cresciuto in quella straordinaria fucina di talenti che è il , è considerato nel suo Paese uno dei giocatori più interessanti in assoluto in prospettiva. La Juventus ha deciso di scommettere sulle sue straordinarie qualità e sono in molti a pensare che quello dei bianconeri non sia affatto stato un azzardo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Veloce, potente, abile nel dribbling e capace di cambi di passo fulminanti che lo rendono a tratti imprendibile, Felix Correia rappresenta il prototipo dell’esterno offensivo moderno che abbina a ottime qualità tecniche anche una buona fisicità (è alto 178 cm).

Destro naturale, predilige giocare sull’out di destra, ma all’occorrenza più agire anche sulla sinistra, da dove solitamente si accentra per poi tentare la conclusione dal limite.

Ha nel controllo di palla una delle sue armi migliori e può rappresentare un elemento ideale da inserire in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1. Deve probabilmente ancora migliorare dal punto di vista difensivo, ma da questo punto di vista l’approdo in lo favorirà certamente.

UNA SCUOLA SPECIALE

Felix Correia è cresciuto calcisticamente nello Lisbona un club che ha un rapporto speciale con gli esterni offensivi. Nel corso degli ultimi anni, dal suo settore giovanile sono usciti campioni come Cristiano Ronaldo, Luis Figo, Ricardo Quaresma e Nani, tutte ali di valore mondiale che si sono consacrate a livelli altissimi.

Il nuovo talento della Juventus è quindi cresciuto in un ambiente speciale nel quale i fuoriclasse sono sempre stati tradizionalmente di casa. Gli esterni che emergono nello Sporting spesso sono chiamati a fare i conti con paragoni importanti e la regola si è confermata anche per Correia.

Paragonato da molti in patria a Figo, dei suoi illustri predecessori il talento lusitano ha la propensione ad agire sugli esterni, le grandi doti tecniche e la velocità. Si tratta di ottimi punti di partenza sui quali costruire qualcosa di importante, ma ovviamente solo il tempo e il campo diranno che tipo di carriera sarà la sua.

L'ESPERIENZA INTERNAZIONALE

Felix Correia è nato a Lisbona nel gennaio del 2001 e nonostante la sua giovanissima età può già vantare molte esperienze, anche importanti e lontano da casa.

Messosi in mostra nel settore giovanile dello Sporting, ha attirato su di se lo sguardo di alcuni dei più importanti club europei. Quando era ancora in Portogallo infatti, il suo nome è stato accostato anche a quello di società solitamente dal fiuto eccezionale come , e , ma alla fine ad avere la meglio su una nutrita concorrenza è stato il .

Nell’estate del 2019, i citizens hanno sborsato circa 3,5 milioni di euro per garantirsi il talento portoghese. Felix Correia è approdato in sapendo che comunque ad attenderlo ci sarebbe stata un’esperienza i un club diverso dal City ed infatti immediato è stato il suo trasferimento in prestito all’AZ.

In è stato aggregato allo Jong AZ, squadra U21 del club di Alkmaar con il quale ha esordito in Eerste Divisie, la seconda serie per importanza del calcio olandese, nell’agosto del 2019. Per lui in totale sono state 23 le presenze in campionato condite da 3 goal e 5 assist.

Felix Correia, che non ha mai esordito con le prime squadre di Sporting, Manchester City e AZ, ha rappresentato il Portogallo in tutte le rappresentative giovanili dall’Under 15 fino all’Under 19.

L’IMMEDIATO FUTURO

Approdato in uno dei migliori club d’Europa, difficilmente Felix Correia sarà fin da subito aggregato alla prima squadra. Probabile che la Juventus quindi gli garantisca almeno una stagione di apprendistato nella sua formazione U23.

Il talento portoghese potrebbe quindi essere tra le grandi attrazioni del prossimo campionato di Serie C, questo ovviamente prima del grande salto che a detta di molti non tarderà ad arrivare.

L’OPERAZIONE CHE L’HA PORTATO A TORINO

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Juventus e Manchester City hanno imbastito un’operazione sulla base di uno scambio.

Se Felix Correia approda a , Pablo Moreno (ormai ex giocatore della Primavera bianconera e dell’U23) fa il percorso inverso e si trasferisce ai citizens che poi probabilmente lo gireranno in prestito altrove proprio come accaduto in questa stagione per il nuovo talento bianconero.

Un affare quindi che non dovrebbe prevedere esborsi e che si chiuderà con due trasferimenti a titolo definitivo.