Chi è Fabio Miretti, il baby centrocampista con la Juventus nel DNA

Miretti tra i convocati per la sfida contro il Napoli: ecco il profilo del centrocampista che ha fatto tutta la trafila nel vivaio della Juventus.

Il calcio, come la vita, è fatto di episodi che quando avvengono vanno sfruttati al massimo. La contemporanea assenza di molti giocatori sudamericani in casa Juventus ha dato il la a delle convocazioni 'giovani' per la sfida contro il Napoli da parte di Massimiliano Allegri, che tra gli altri ha convocato anche Fabio Miretti.

Il centrocampista classe 2003 ha i colori bianconeri tatuati sul cuore. Juventino come da tradizione familiare, nel 2011 viene ingaggiato proprio dalla sua squadra del cuore dopo le prime esperienze calcistiche con le maglie di Saluzzo e Cuneo.

Miretti comincia la sua scalata nel vivaio della Juventus proponendosi come centrocampista centrale, per poi avanzare sempre di più la sua posizione. L'annata della svolta è la 2019/20, quando si mette in mostra nell'Under 17 come splendido trequartista mostrando ottime doti sia nell'ultimo passaggio che in fase realizzativa. A fine anno, infatti, ha collezionato 16 goal e 6 assist in 17 partite.

UN TALENTO CRESCIUTO IN CASA

La carriera di Miretti nelle giovanili della Juventus prosegue nel migliore dei modi. Anche nella Primavera si dimostra all'altezza della situazione, mettendo a referto 6 goal e 4 assist in 28 apparizioni nella stagione 2020/21.

Il passaggio naturale e successivo è all'Under 23, dove Miretti viene arretrato in mediana ma dove conferma la sua ottima propensione offensiva. In due partite tra Serie C e Coppa Italia di categoria, segna 2 reti. Un feeling con la porta avversaria che, unito al suo percorso interamente bianconero, ha evocato in alcuni un paragone con Claudio Marchisio.

Allegri non ci pensa due volte a puntare sul nuovo talento bianconero in vista della sfida contro il Napoli: starà a Miretti non tradire le aspettative.