Chi è Enock Barwuah, il fratello di Balotelli al GF Vip

Enock è il fratello minore di Mario Balotelli, anche lui fa il calciatore e attualmente gioca in Serie D. Ora l'esperienza al GF Vip.

Nuova avventura per Enock Barwuah, fratello minore di Mario Balotelli e già noto per alcune apparizioni televisive oltre che per il suo presenzialismo sui social network.

Enock infatti è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, dove è stato invitato proprio in quanto fratello di Balotelli a differenza del quale conserva il cognome del padre naturale.

Mario ed Enock non sono cresciuti insieme, dato che Mario all'età di tre anni è stato affidato alla famiglia Balotelli a causa di alcuni problemi di salute ed alle difficili condizioni economiche della sua famiglia di origine. Enock, invece, è cresciuto con i suoi genitori biologici, la sorella primogenita Abigail e la piccola Angel.

I due fratelli però non hanno ovviamente mai interrotto i rapporti ed ora sono più uniti che mai. Enock peraltro ha seguito le orme di Mario, seppure con meno fortuna.

Classe 1993, tre anni più giovane di Mario, Enock ha militato nelle serie minori tra , Malta e . Attualmente giocava in Serie D con la maglia del Caravaggio.

Come detto Enock però è una star soprattutto sui social tanto che su Instagram può vantare ben 233 mila followers.

Anche la sorella maggiore dei Balotelli, Abigail, ha provato la strada dei reality partecipando a un'edizione dell'Isola dei Famosi e da anni è legata sentimentalmente all'ex giocatore dell' , Obafemi Martins, dal quale ha avuto un figlio.