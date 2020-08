Chi è Daniel Fuzato, il portiere della Roma all'esordio con la Juventus

Due anni dopo il suo arrivo dal Palmeiras, Fuzato è destinato a fare il proprio esordio ufficiale in giallorosso: con la Juventus toccherà a lui.

Nell'estate in cui Alisson si è trasferito al e al suo posto è arrivato il deludente svedese Olsen (2018), la ha preso anche il giovane Daniel Fuzato , proveniente dal Palmeiras . Due anni dopo, il ventitreenne paulista non ha ancora fatto il proprio esordio ufficiale con i giallorossi.

L'attesa potrebbe essere però finita: contro la dovrebbe toccare proprio a Fuzato difendere i pali della Roma. La formazione di Fonseca non ha infatti più nulla da chiedere al proprio campionato dopo essersi qualificata ai gironi di , così come i bianconeri, già campioni d' .

LA CARRIERA

Ma chi è Daniel Fuzato? Il portiere della Roma nasce il 4 luglio 1997 a Santa Barbara D'Oeste, città brasiliana nel comune di San Paolo. Cresce calcisticamente nelle giovanili del Palmeiras: arriva a giocare nella squadra B del club, ma non riesce mai a debuttare nel massimo campionato brasiliano.

Altre squadre

In patria è però considerato uno dei portieri più talentuosi sfornati negli ultimi anni e riesce a collezionare una presenza nel Under 20. Due anni fa il Palmeiras lo ha inserito nella lista dei trasferimenti dopo la decisione dello stesso giocatore di non rinnovare il proprio contratto, in scadenza nel dicembre 2018.

PIEDI BUONI E REATTIVITÀ

Dotato di buona prestanza fisica, Fuzato sfrutta tutto il suo metro e novanta per arrivare sui palloni più difficili, ma nonostante l'altezza spicca nel suo ruolo per una reattività che gli permette di andare a terra molto velocemente.

Abile soprattutto nelle uscite in area di rigore, il classe '97 è dotato anche di piedi buoni e di un buon rinvio nella metà campo avversaria. Un particolare che non guasta nei disimpegni.

NELLA ROMA

Nel 2018 Fuzato era finito nella lista degli acquisti di e come interessante soluzione low cost, data la volontà del giocatore di non rinnovare a fine anno con il Palmeiras. Monchi si è inserito nella corsa al giocatore strappandone l'ok. Il brasiliano ha così preso il posto di Lobont, che si è ritirato al termine di quella stessa stagione.

L'avventura alla Roma non è fin qui andata nel verso sperato da Fuzato, terzo portiere alle spalle di Olsen (poi Pau Lopez) e di Mirante. Il brasiliano è sceso in campo soltanto nelle amichevoli estive e nell'International Champions Cup, dovendosi accontentare di tante panchine sia in che nell'attuale edizione di Europa League. Il suo momento, però, pare essere arrivato.