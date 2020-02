Chi è Braithwaite, il nuovo attaccante del Barcellona

Il Barcellona ha acquistato Braithwaite per sostituire Dembelé, spendendo 18 milioni. Ma chi è questo attaccante?

Martin Braithwaite è un nuovo giocatore del . O meglio, è il nuovo attaccante del Barcellona. Ma chi è Braithwaite? E perché il Barcellona lo ha acquistato?

Sono queste le domande che gran parte degli appasionati di calcio si stanno ponendo. I blaugrana hanno speso 18 milioni per acquistarlo dal e l'hanno blindato con una clausola di 300 milioni di euro.

CHI E' BRAITHWAITE

Classe '91, nazionalità danese, a dispetto di quel cognome tutt'altro che scandinavo. Braithwaite ha infatti origini della Guyana, uno stato che si trova in Sudamerica incastonato tra e . Origini che ha in comune con Fabian Delph, centrocampista dell' , e Jay Bothroyd, meteora con la maglia del in .

Braithwaite inizia a giocare nell'Esbjerg, trascinandolo dalla Serie B ai vertici del calcio danese con 19 goal messi a segno in 97 presenze. Non è un bomber, ma sa fare tutto e sopratutto tantissimi ruoli. Dopo aver vinto la Coppa di , con un assist decisivo in finale, lascia l'Esbjerg per trasferirsi in , al .

E' qui che Braithwaite inizia a farsi conoscere nel calcio che conta, diventando uno dei punti di forza del Tolosa. Gioca soprattutto da punta centrale e inizia a segnare molto di più: conclude le sue due ultime stagioni in in doppia cifra, segnando in totale 40 goal in 149 presenze con la maglia del Tolosa. Numeri che gli fanno guadagnare anche la chiamata della Nazionale danese, con la quale disputerà anche i Mondiali 2018.

Nel 2017 il sborsa quasi 12 milioni di euro per acquistarlo dal Tolosa, ma le cose in non andranno benissimo. Nove goal in 40 presenze e ritorno fugace in Ligue 1, al , prima di lasciare nuovamente la Francia e trasferirsi al Leganes. Arriva nella nel gennaio 2018 e lascia subito il segno, collezionando 4 goal e 7 assist in 19 partite.

5 - Only Karim Benzema for (seven) has scored the first goal of the game more times than Leganes’ Martin Braithwaite in @LaLigaEN this season (five, level with Antoine Griezmann). Opener. pic.twitter.com/Ye6fM9jaky — OptaJose (@OptaJose) February 18, 2020

In questa stagione il suo rendimento si è confermato su buoni livelli. Segna in totale 6 goal, cinque dei quali sono serviti a sbloccare la partita. Un record superato soltanto da un certo Benzema, che col Real è riuscito in sette occasioni a segnare il primo goal della partita. A gennaio 2020 la vera svolta della sua carriera: la chiamata del Barcellona.

PERCHE' IL BARCELLONA HA COMPRATO BRAITHWAITE

Dopo il grave infortunio di Dembelé, il Barcellona aveva la necessità di acquistare un nuovo attaccante. Il mercato però è chiuso: allora com'è stato possibile? La risposta sta tutta nel regolamento della federcalcio spagnola, che permette di rimpiazzare un giocatore infortunato per almeno 5 mesi anche fuori dalla sessione di calciomercato.

Il Leganes sta lottando per la salvezza e mai si sarebbe voluto privare del suo migliore calciatore, ma il Barcellona ha pagato la clausola si 18 milioni e se l'è portato a casa. "È un danno quasi irreparabile, questa regola non si capisce. Avevamo capito che il Barça era autorizzato a comprare attraverso l’accordo con un club, non con il pagamento di una clausola", ha polemizzato il direttore generale del Leganes, che si è sentito defraudato.

E adesso è lo stesso Leganes che ha chiesto alla Liga una deroga sul mercato per sostituire Braithwaite. Una situazione davvero paradossale.