Chi è Borja Mayoral: il vice Dzeko che arriva dal Real Madrid

Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è reduce da un biennio in prestito al Levante. Borja Mayoral potrebbe giocare anche come spalla di Dzeko.

Sfumato definitivamente Milik, la si è assicurata l'attaccante che cercava da tempo per concedere un po' di riposo a Dzeko o magari affiancarlo in caso di necessità.

La scelta dei giallorossi, alla fine, è caduta su Borja Mayoral. Lo spagnolo, 23 anni compiuti lo scorso aprile, nella Capitale cerca la definitiva consacrazione che non è mai arrivata al .

LA CASA BLANCA

Cresciuto nella cantera 'blanca', Borja Mayoral ha giocato per due stagioni in prestito al dove è riuscito finalmente a mostrare almeno in parte le qualità che lo hanno portato a debuttare con la prima squadra del Real Madrid quando è appena maggiorenne dopo aver fatto benissimo sia con la Primavera che col Castilla. Il tutto vincendo pure un Europeo Under 19 e un Europeo Under 21 con le giovanili delle Furie Rosse.

FLOP AL WOLFSBURG

Trovare spazio tra i vari Benzema e Cristiano Ronaldo però non è facile, così Borja Mayoral viene girato in prestito al dove sarà compagno di Osimhen, oggi al . Un'avventura assolutamente da dimenticare per entrambi: Borja Mayoral mette insieme solo 19 presenze e 2 goal prima di rientrare alla base per essere ceduto al Levante.

LA RINASCITA COL LEVANTE

In due stagioni con la seconda squadra di gioca 69 partite segnando 14 goal. Non esattamente numeri da bomber, insomma. La stazza imponente e una discreta velocità di movimento però fanno di Borja Mayoral un attaccante in grado di fare reparto da solo, anche se le cose migliori le ha fatte vedere da seconda punta di un 4-4-2.

BORJA MAYORAL NELLA ROMA

Ecco perché Fonseca nei prossimi mesi potrebbe decidere di testare lo spagnolo in coppia con Dzeko in un 4-3-1-2 o 3-4-1-2. Capace di calciare indifferentemente sia di destro che di sinistro, Borja Mayoral è pericoloso anche nel gioco aereo. Tutte caratteristiche che mancavano nella rosa giallorossa.