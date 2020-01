Chi è Antonee Robinson: un terzino sinistro a stelle e strisce per il Milan

Con Rodriguez pronto a partire, il Milan può ora puntare su Antonee Robinson: ecco chi è il terzino statunitense del Wigan, cresciuto nell'Everton.

Il prepara un avvicendamento sulla fascia sinistra, secondo la linea giovane promossa da Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Con Ricardo Rodriguez pronto a partire alla volta di Istanbul, per unirsi al , è già iniziata la ricerca al nuovo terzino sinistro, di fatto al vice Theo Hernandez, fino a questo momento insostituibile per Pioli. Un giocatore giovane e di potenziale, che non abbia un costo eccessivo. Rientra perfettamente nei parametri Antonee Robinson, terzino sinistro che sta brillando con il , in Championship.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il classe 1997 è cresciuto calcisticamente nell’, club che ha lasciato a titolo definitivo soltanto in estate, quando i ‘Latics’ hanno acquistato il suo cartellino a titolo definitivo dopo il prestito dell’anno scorso. In precedenza aveva giocato anche con il . Con l’ non è mai riuscito a esordire tra i professionisti, nonostante abbia firmato un contratto da pro a 17 anni con il club.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

A frenarlo sono stati soprattutto i problemi fisici, in particolare alla cartilagine del ginocchio nella stagione 2015/16. La ripresa è stata lenta, ma ciò non ha fermato l’Everton che gli ha comunque rinnovato il contratto, prima di spedirlo al Bolton nel 2017. Robinson in Championship è riuscito a trovare la sua dimensione, tanto da guadagnarsi anche, nel maggio 2018, la prima convocazione con la nazionale statunitense.

Il 22enne è infatti di passaporto americano, ma anche inglese: è infatti nato a Milton Keynes, in Gran Bretagna, da padre statunitense. Dopo un paio di parentesi tra Under 18 e Under 20, si è anche guadagnato una chiamata dai grandi. Al momento però fa parte soltanto della squadra Under 23.

Il ritorno con ‘Team ’ sembra comunque solo questione di tempo, perché Robinson quest’anno sta vivendo forse quella che è la miglior stagione della sua carriera. Ha già giocato quanto aveva fatto nelle ultime due stagioni, trovando continuità sia a livello fisico che di rendimento. Nelle difficoltà del Wigan, attualmente penultimo in classifica con 23 punti in 28 partite, è uno dei pochi punti positivi: ha giocato tutte le gare da titolare, segnando anche un goal.

Le sue principali caratteristiche sono la velocità di base e l’intensità che riesce a dare alla squadra quando attacca, anche entrando dentro al campo. Doti che ricordano molto quelle di Theo Hernandez. A differenza dello spagnolo Robinson ha invece qualche difficoltà in più a livello di gestione della palla, così come a livello di gestione difensiva della posizione e della marcatura. Si tratta di un giocatore ancora da sgrezzare, ma su cui il Milan potrebbe investire anche 12 milioni di euro.

Secondo ‘Tuttosport’ infatti i rossoneri hanno raggiunto un’intesa con il Wigan in prestito con diritto di riscatto a una dozzina di milioni, anticipando la concorrenza. Toccherà poi a lui convincere di essere all’altezza di una maglia pesante come quella rossonera.