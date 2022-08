Chi è Bruno Amione: il nuovo volto del Verona in difesa

Tutto quello che c'è da sapere sul giovane difensore schierato titolare da Cioffi per il match contro il Napoli.

Serie A 2022/2023 al via con il primo turno, tra colpi di scena e sorprese. Non solo in campo, ma anche nel pre-gara con le formazioni scelte dagli allenatori. Nel Verona, padrone di casa al Bentegodi in occasione della sfida contro il Napoli, subito dal primo minuto anche Bruno Amione.

Cioffi, allenatore del Verona, ha infatti puntato su di lui tra i titolari del Verona nella sfida contro il Napoli. Insieme ai titolari Dawidowicz e Gunter anche il numero due, schierato nel trio di difesa da parte del tecnico gialloblù per il primo incontro e per metà tempo in Coppa Italia.

AMIONE, CHI É?

Non si tratta di un volto nuovo del calcio italiano, ma solo della Serie A. Classe 2002 argentino, ha infatti giocato la scorsa stagione in prestito alla Reggina, ma è sotto contratto con il Verona dall'ottobre 2020, quando venne acquistato a titolo definitivo dal Belgrano.

189 cm, difensore che gioca nel cento-sinistra, è stato gettato nella mischia da parte di Cioffi per il primo turno di Serie A in virtù della squalifica di Ceccherini. Subito una prova importante, contro l'attacco del Napoli e il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti con cui doversi confrontare.

Per acquistarlo dal Belgrano il Verona ha messo sul piatto circa 2 milioni di euro: contratto fino al 2025 per il giocatore sudamericano, giudicato dalla società come presente e futuro per le prossime annate. Può giocare anche come terzino, su entrambe le fasce.

FANTACALCIO: RUOLO E QUOTAZIONE DI AMIONE

Su Fantacalcio.it, nelle Leghe, Amione è un difensore per quanto riguarda il gioco classico, mentre ha la posizione di Dc e Ds per quanto riguarda invece la versione Mantra. Il difensore ventenne del Verona costa 2 crediti.

Su Magic Gazzetta, invece, Amione, listato come difensore, costa 4 crediti.