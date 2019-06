Chi è Agoumé, il colpo del futuro per il centrocampo dell'Inter

Scopriamo carriera, ruolo e caratteristiche tecniche del centrocampista classe 2002 Lucien Agoumé, la nuova scommessa dell'Inter per il futuro.

Lucien Agoumé può diventare il grande colpo in prospettiva dell' . Il club nerazzurro non si è fatto sfuggire l'occasione ed ha praticamente chiuso la trattativa con il Sochaux, anticipando top club come e .

In molti si chiedono però chi sia questo ragazzo di appena 17 anni che ha fatto parlare parecchio di sè dai primi momenti in cui è stato accostato all'Inter.

Agoumé nasce in Camerun nel 2002 e inizia a giocare a calcio in nel Besancon prima di entrare a far parte nel 2014 del settore giovanile del Sochaux, dove cresce in maniera esponenziale.

Il primo passo è stato arretrare il suo raggio d'azione, che gli ha permesso di entrare maggiormente nel vivo del gioco. In pochi anni scala le gerarchie nell'Academy del club e lo scorso febbraio è stato insignito con il premio di 'Giocatore Clairefontaine del mese', assegnato dal club in base alle prestazioni e soprattutto alla serietà dentro e fuori dal campo.

Segno che Agoumé non è solo un talento straordinario, ma un professionista serio e concentrato su un futuro ad alti livelli. Il suo esordio tra i grandi avviene nell'ottobre 2018, quando ha ancora 16 anni, ma è da dicembre in poi che inizia a giocare con discreta regolarità nel centrocampo del Sochaux.

Il tecnico Omar Daf lo valorizza definitivamente come centrocampista difensivo nel suo 4-2-3-1, completando il processo di trasformazione di Agoumé che al Sochaux era arrivato come trequartista.

In Francia lo hanno subito iniziato a paragonare a Pogba per le sue impressionanti doti fisiche e tecniche. Intanto Agoumé ha iniziato a giocare con la Nazionale francese, prima nell'Under 16 e poi nell'Under 17, della quale è subito diventato capitano.

Étant donné qu'il va être un des sujets principaux du mercato estival, voici Lucien Agoume (2002). Milieu axial complet du @FCSM_officiel . Profil ressemblant à Paul Pogba, en plus sûr défensivement, moins fantasque et offensif que Pogba au même âge. Qui va le récupérer ? #EuroU17 pic.twitter.com/vjBPyzVdlD — Le chercheur de talents (@LeChercheurDT2) May 8, 2019

Recentemente ha disputato l'Europeo Under 17 in , giocando tutte le partite da titolare. Durante la competizione (conclusasi con l'eliminazione in semifinale per mano dell' ) Agoumé ha confermato le sue doti di leadership fuori dal comune.

Nonostante la giovanissima età, è un giocatore che vuole sempre il pallone tra i piedi per sfruttare le sue abilità in fase di impostazione. Cerca spesso la verticalizzazione (con lanci anche di 40 metri) e compensa il fatto che non sia velocissimo nello stretto con la rapidità nei passaggi.

Colpisce per la sua intensità di gioco e per la capacità di giocare massimo a due tocchi, in modo da non perdere mai un tempo d'azione. E' spaventosamente concreto per avere 17 anni, predilige sempre la giocata utile a quella leziosa e gioca principalmente per la squadra, un fattore non certo comune tra i giovani talenti.

Può ancora migliorare le sue abilità offensive, tra le altre cose, visto che può giocare anche come mezz'ala e sfruttare i suoi inserimenti senza palla. Inizialmente si aggregherà alla Primavera dell'Inter, ma nel giro di un paio di mesi potremo già vederlo in prima squadra.