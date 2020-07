Chi è Achraf Hakimi, il nuovo esterno dell'Inter

Partito dal Real Madrid di Zidane, esploso al Borussia Dortmund di Favre. Ora è ufficialmente dell'Inter: tutto su Achraf Hakimi, il colpo nerazzurro.

Lo seguiva mezza Europa: era stato accostato alla , al , al . Il suo cartellino era di proprietà del . I club d'élite del calcio mondiale, i più vincenti del decennio, lo seguivano. Alla fine Achraf Hakimi ha scelto l'Inter ed è pronto a prendersi la fascia destra del 3-5-2 di Antonio Conte a partire dalla prossima stagione.

Il classe 1998 è nato e cresciuto in , a Madrid, ma sin dalle giovanili ha scelto di rappresentare la nazionale del , il paese d'origine dei suoi genitori. Con la selezione nordafricana ha anche disputato il Mondiale del 2018. La sua carriera calcistica si è però sviluppata in . Ha fatto parte della cantera del Real , ma nel 2018 ha scelto la e il per crescere ancora di più, come non era riuscito a fare nel Real di Zinédine Zidane.

Achraf #Hakimi, l'esterno che fa già sognare i tifosi dell' pic.twitter.com/bSzfGHVzyt — Goal (@GoalItalia) June 26, 2020

Appena diciassettenne Hakimi ha collezionato le prime convocazioni con la prima squadra dei Merengues , fino ad arrivare all'esordio assoluto nell'ottobre 2017, un mese prima di compiere 19 anni. L'infortunio di Carvajal aveva privato Zizou del proprio titolare a destra e anziché adattare Nacho decise di dare spazio al giovane marocchino, che avrebbe chiuso poi la prima stagione tra i professionisti con 17 gettoni.

Nell'estate 2018, la chiamata del : prestito biennale. La volontà del Real era quella di tenere comunque il cartellino del giocatore e monitorarne la crescita. In giallonero Hakimi ha trovato lo spazio che cercava, nonostante le difficoltà iniziali: spesso schierato da terzino destro nella difesa a quattro non ha convinto. Lucien Favre ha provato a riadattarlo anche a sinistra, con risultati migliori.

Nei primi mesi questa stagione ha cambiato nuovamente ruolo: è stato impiegato nei tre dietro la punta nel 4-2-3-1, prevalentemente a sinistra. Una posizione in cui è riuscito a sprigionare tutto il suo potenziale offensivo, arrivando anche a segnare quattro goal nel solo girone di - due doppiette, una proprio all'Inter e l'altra allo Slavia Praga.

Con il passaggio alla difesa a tre e una maggior copertura difensiva alle sue spalle - grazie soprattutto alla presenza di Akanji e del veterano Lukasz Piszczek - le prestazioni di Hakimi sono cresciute ancora. Ha saltato soltanto una partita: contro il , per squalifica. In tutte le altre è stato regolarmente impiegato, confermandosi un giocatore determinante per le sorti del BVB.

A livello statistico, quest'anno è già andato in doppia cifra di assist ed è a un solo goal anche dalla doppia cifra di realizzazioni. A conferma delle sue straordinarie doti offensive, di corsa e di inserimento senza palla. Meno bene, per ora, la fase difensiva, dove spesso manca le coperture e le marcature: contro il , nel ritorno degli ottavi di Champions League, si dimentica Neymar su corner e compromette la qualificazione del BVB.

Un errore di distrazione e immaturità, non il primo e probabilmente neanche l'ultimo, a cui l'Inter dovrà cercare di porre rimedio lavorando in allenamento. Antonio Conte, comunque, trova un esterno destro di difesa che può giocare anche a sinistra, meglio se con una retroguardia a tre. Proprio come quella del tecnico salentino. Che si prepara ad accogliere il grande regalo della sua dirigenza.