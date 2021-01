Chi è Abdoulaye Dabo, talento francese su cui ha scommesso la Juventus

Prodotto del vivaio del Nantes, la Juventus scommette su di lui per la formazione Under 23. Scopriamo chi è Abdoulaye Dabo.

Abdoulaye Dabo è un nuovo giocatore della , dopo che nella giornata di lunedì si è sottoposto alle visite mediche di rito. In il giovane calciatore francese è praticamente uno sconosciuto, visto che in questa stagione ha giocato con la formazione B de , nella quarta divisione del calcio transalpino.

Ma il suo nome è molto più conosciuto in , dove Abdoulaye Dabo rappresenta uno dei migliori talenti del calcio francese per quanto riguarda la sua fascia d'età. Nato il 4 marzo del 2001, Dabo si appresta a compiere appena vent'anni tra due mesi e quindi è ancora un talento tutto da scoprire, com'è normale che sia.

La Juventus non si è lasciata scappare l'occasione, perché segue il giocatore da qualche anno ed ha colto al volo la palla al balzo in questo gennaio, visto che al giocatore resta solo un anno di contratto e questo ha reso più semplice la trattativa con il Nantes.

Altre squadre

LA CARRIERA DI DABO FINO AD ORA

È nato a Nantes e praticamente da vent'anni a questa parte non si è mai spostato dalla cittadina francese. Comincia a giocare nelle giovanili del Nantes e percorre tutta la classica trafila delle giovanili: Under 17, Under 18 e adesso nella formazione B del Nantes.

Ma c'è di più: nel 2018 fa il suo esordio in a soli 17 anni, giocando un paio di partite sfruttando anche qualche infortunio dei compagni. Dopo quelle due partite, tornerà nelle giovanili, anche se in allenamento è quasi sempre presente in prima squadra.

Questo succede anche nell'attuale stagione, dove non gioca mai in Ligue 1 ma si allena regolarmente con i più grandi. In questa annata nel gruppo D della National 2, Dabo ha giocato appena cinque partite, per un totale di 244 minuti.

A dir la verità, rispetto ad un paio di stagioni fa, l'evoluzione di Abdoulaye Dabo sembra leggermente rallentata, visto che tutti si aspettavano che almeno nella scorsa stagione giocasse in pianta stabile in prima squadra.

Anche con la Nazionale Francese, dopo aver esordito con Under 16, Under 17 e Under 18, ormai è da due anni che il suo nome non compare più nella lista dei convocati della Francia.

Anche per questo, probabilmente, il Nantes ha ceduto alle lusinghe della Juventus, che invece non ha mai smesso di credere nel ragazzo ed è convinta di aver pescato un sicuro talento.

Abdoulaye Dabo devient du même coup le plus jeune joueur de l'histoire du Club à signer professionnel ! #MadeinFCN



🖊 #DaboEstPro pic.twitter.com/uYuJZoJNR7 — FC Nantes (@FCNantes) October 4, 2017

E' diventato, all'età di 17 anni, il più giovane calciatore della storia del Nantes a firmare un contratto da professionista.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Abdoulaye Dabo nasce come centrocampista centrale davanti alla difesa e, non a caso, vede in N'Golo Kante un suo grande idolo, anche se più per il carattere e la personalità che non per le caratteristiche tecniche.

Dabo è infatti un calciatore molto esplosivo, veloce e con un notevole dribbling. Tanto che negli ultimi due anni ha cambiato ruolo, portandosi più avanti e collocandosi in posizione avanzata sull'esterno di sinistra.

Più che rientrare per calciare in porta, infatti, Dabo è un giocatore che ama fare esplodere il suo mancino lungo la fascia sinistra. Anche se ovviamente non disdegna nemmeno giocare in posizione centrale o decentrato sulla destra.

Non è basso, visto che è alto 181 centimetri ed è anche ben messo muscolarmente; è il classico giocatore che ama giocare lungo la fascia e ripetere un dribbling dopo l'altro per saltare gli avversari come birilli.

Adesso toccherà a Lamberto Zauli, allenatore della formazione Under 23 della Juventus, riuscire a disciplinare tatticamente Dabo ed a farlo esplodere definitivamente.

In fondo la Juventus lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto, quindi ha solamente sei mesi per convincere al 100% la dirigenza bianconera, che comunque al momento è certa del suo piccolo investimento.