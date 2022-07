Milan e Juventus hanno messo nel mirino il giovanissimo attaccante di proprietà del Vicenza: un anno fa sulle sue tracce c'era anche il Liverpool.

In estate, come da tradizione, si gettano le basi per la stagione che sta per iniziare cercando di cogliere le migliori opportunità che si palesano durante la finestra di calciomercato.

Colpi per il presente, pronti ad incidere nell'immediato, ma con uno sguardo sempre vigile e proiettato verso quei profili dalle prospettive decisamente intriganti e dai margini inesplorati.

L'obiettivo, mai celato delle grandi del nostro campionato, è sempre quello di farsi trovare pronte per mettere le mani sui baby talenti nostrani.

Tra questi, merita una menzione speciale Tommaso Mancini, centravanti di 17 anni, di proprietà del Vicenza. Il classe 2004 si è uno dei giovani emergenti nella rosa del club veneto.

Su Tommaso Mancini (2004), attaccante del Vicenza del quale si è discusso oggi durante l’incontro tra Bozzo e il Milan, da registrare anche l’interesse della Juventus @GoalItalia — Simone Gambino (@SimoneGambino) July 5, 2022

Su di lui si registra il forte gradimento da parte del Milan e nella giornata di martedì 5 luglio è andato in scena un incontro tra la dirigenza rossonera e l'agente Bozzo per intavolare i primi discorsi.

Il Diavolo, tuttavia, non è il solo ad aver posato gli occhi sul giovanissimo attaccante italiano, il cui percorso di crescita è concretamente monitorato anche dalla Juventus.

CHI E' TOMMASO MANCINI

Tommaso Mancini è nato il 23 luglio del 2004 e ha costruito la prima fase della propria carriera indossando soltanto la maglia della squadra della città dove è nato e si è formato percorrendo l'intera trafila del vivaio biancorosso. Con il Vicenza è arrivato anche l'esordio in prima squadra a 16 anni, datato 4 gennaio 2021 in nel corso della gara contro il Brescia.

Da quel momento seguiranno altre 14 presenze ufficiali, di cui 12 sul palcoscenico della Serie B e 2 in Coppa Italia. Dal punto di vista tecnico è un attaccante con una struttura fisica imponente, a dispetto della giovanissima età, con una spiccata propensione per la finalizzazione a rete.

Con le giovanili vicentine ha sempre offerto un sostanzioso contributo in termini di reti e il trend si è ripetuto anche in Nazionale dove ha collezionato 32 gettoni complessivi (e 14 centri) dalla Under 15 sino alla Under 19.

E pensare che solamente un anno fa, su di lui si era fatto concreto l'interesse da parte del Liverpool, stregato dal potenziale del ragazzo, il quale ha però declinato il corteggiamento dei Reds per dare continuità alla propria tratta tra i confini nazionali e, soprattutto, con i colori del suo Vicenza.

Ora la gamma delle pretendenti si è estesa anche a Milan e Juventus, intenzionate a fare sul serio per non lasciarsi scappare uno dei centravanti di maggiore prospettiva del panorama italiano. Nel frattempo, il presente rimane il Vicenza. Il futuro, invece, sarà tutto da scrivere.