"Piccolo Chaka": Traoré, il talento del Milan Primavera seguito attentamente da Rafael Leao

Il classe 2004 ivoriano continua a segnare e far bene nella Primavera rossonera, diventando il vero e proprio pupillo di Rafael Leao.

Se c'è una squadra che negli ultimi anni ha dimostrato di voler e saper puntare sui giovani, portando avanti una politica importante di valorizzazione dei talenti (non solo prodotti in casa), quella è il Milan, attraverso un'attività di scouting non indifferente.

Tra i tanti giocatori che si stanno facendo notare nella Primavera rossonera c'è senza dubbio Chaka Traoré, attaccante ivoriano classe 2004 che cresce e segna lanciando messaggi importanti.

Non ha ancora compiuto 18 anni, ma è già uno dei più interessanti prodotti delle giovanili rossonere: nel suo passato, però, non c'è stato solo il Milan. Nel suo futuro, però, il Diavolo potrebbe rappresentare un elemento fondamentale e costante.

CHI E' CHAKHA TRAORE'

Cresciuto nelle giovanili del Parma, dopo un'esperienza all'Audace, Chaka Traoré si trasferisce al Milan alla fine dell'agosto del 2021: si tratta di un passaggio importante della sua carriera, esaltato dalla volontà dei rossoneri di costruire su di lui parte del gioco della Primavera.

Con i Ducali, però, ha vissuto momenti indimenticabili, come quando ha esordito in Serie A nell'aprile del 2021: e il destino qui ci ha messo la sua firma.

E' l'85' di Parma-Milan e al Tardini e Roberto D'Aversa lo fa entrare al posto di un altro ex rossonero, Andrea Conti: poco dopo il suo ingresso in campo Rafael Leao, subentrato ad Ante Rebic, sigla il terzo goal della formazione di Stefano Pioli.

Sono vicini, al momento del cambio, a ridosso della metà campo: è incredibile, perché pochi anni più tardi lo stesso fuoriclasse portoghese ha pubblicamente espresso le sue preferenze sul giocatorino classe 2004, celebrandolo anche dopo la sfida contro l'Udinese, decisa allo scadere proprio da Traoré.

"Piccolo Chaka", ha twittato Leao.

Gioca ala a sinistra, il che rimanda ovviamente al ruolo del portoghese: c'è chi dice che si tratti del suo erede diretto, in chiave futura. Il calcio suggerisce di aspettare.

Intanto, nella stagione 2022/23 ha già segnato 5 goal tra campionato (da notare la tripletta proprio all'Udinese) e Youth League, andando a segno contro la Dinamo Zagabria, confezionando anche 2 assist nella competizione.

Il futuro ci dirà se di Chaka Traoré se ne sentirà parlare ancora in chiave Milan, magari in prima squadra: lui lavora e aspetta un'opportunità da Stefano Pioli che, continuando così, potrebbe arrivare davvero.