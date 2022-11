Dall'esordio in Carabao Cup alla sigla: Doak firma il suo primo contratto tra i pro col Liverpool

Il giovane scozzese classe 2005 è stato promosso in prima squadra da Klopp, che lo ha schierato contro il Derby County.

Al 74' Jurgen Klopp si gira verso la panchina e lo indica, decidendo che è arrivato il suo momento: per Ben Doak il 9 novembre 2022 non sarà mai un giorno qualunque.

E' la data della sfida di Carabao Cup tra il Liverpool e il Derby County e ad appena due giorni dal suo diciassettesimo compleanno il classe 2005 siede in panchina accanto a giocatori come Nunez e Firmino.

Poi arriva il suo momento: prende il posto di Fabio Carvalho ed entra in campo, ad Anfield, per la prima volta tra i professionisti con i Reds.

In realtà il debutto tra i "grandi" per Doak è avvenuto lo scorso gennaio, ma in Scozia: è un ala, lo scozzese, ma può giocare sia come laterale di centrocampo che, all'occorrenza, da falso nueve. Cresciuto nel Celtic, Ange Postecoglou ha deciso di mandarlo in campo con la maglia degli Hoops per le sfide contro Dundee United e Rangers. Non proprio la prima che capita, quest'ultima.

Ben Doak has signed his first professional contract with #LFC 🙌 — Liverpool FC (@LFC) November 14, 2022

Passato al Liverpool in estate, è cresciuto ulteriormente nelle giovanili dei Reds, prima delle chiamate di Klopp: quella contro il Derby County e quella contro il Southampton, anche se in quest'ultimo caso è andato in panchina.

Da segnalare il suo cammino in Youth League con i Reds, concluso, nella fase a gironi, con 4 goal all'attivo contro Napoli e Rangers, nelle gare di andata e ritorno.

Dopo la gioia sono arrivate le "cose formali": Doak ha infatti firmato il primo contratto da professionista con il Liverpool. L'ennesima tappa bruciata di un percorso in costante crescita.