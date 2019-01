Chelsea, Zola: "Higuain primo rigorista designato, non Willian"

Nel successo del Chelsea sullo Sheffield Wednesday in FA Cup, Higuain ha lasciato un rigore a Willian. Zola: "Il rigorista è Gonzalo".

Buona la prima per Gonzalo Higuain con la maglia del Chelsea: l'argentino ha giocato 82 minuti nel 3-0 inflitto allo Sheffield Wednesday nel quarto turno di FA Cup, frutto della doppietta di Willian e del sigillo di Hudson-Odoi.

A sbloccare le ostilità un rigore trasformato dal brasiliano che, prima della battuta dal dischetto, si è offerto di lasciarlo al 'Pipita': l'ex Milan ha preferito declinare la proposta, concedendo l'onere al compagno di squadra.

Un gesto che ha fatto in breve tempo il giro dell'Inghilterra, su cui Gianfranco Zola (vice di Maurizio Sarri) ha voluto dare una precisazione. Le sue parole a 'talkSPORT'.

"Nella lista dei rigoristi, Higuain è il primo. I due si sono parlati, è stato un bel gesto di Willian di lasciargli la battuta il giorno dell'esordio".

Niente primo goal per Higuain che avrà comunque subito una nuova opportunità per sbloccarsi con i 'Blues' mercoledì sera, sul campo del Bournemouth in Premier League: se dovesse esserci nuovamente un rigore a favore, c'è da scommetterci che stavolta a tirarlo sarà proprio lui.