Chelsea-Tottenham non è ancora finita: Romero tira per i capelli Cucurella, è polemica

Non si placa il dibattito dopo la sfida tra i Blues e gli Spurs: il Chelsea protesta per l'intervento dell'ex Atalanta prima del pareggio.

La stretta di mano a dir poco "energica" tra Antonio Conte e Thomas Tuchel non è l'unico motivo di dibattito di una sfida, quella tra Chelsea e Tottenham, già passata alla storia della Premier League. E siamo solo alla seconda giornata.

Il dibattito nelle ultime ore si è, infatti, spostato rapidamente dalla stretta cronaca alle polemiche del post-partita, compresa quelle che riguardano Cristian Romero.

Il difensore argentino ex Atalanta e Juventus è stato nominato "Player of the match" dai canali social degli Spurs, dopo una prova ottima dal punto di vista difensivo: ciò che è saltato all'occhio, però, è stata la linea dura adottata dal giocatore.

In più duelli è stato possibile notare un Romero abbastanza aggressivo, soprattutto contro il nuovo arrivato a Stamford Bridge, Marc Cucurella: ed è lì che poi è finita l'attenzione di tutti.

Perché al 95', appena un minuto prima del pareggio definitivo di Harry Kane, sugli sviluppi di una palla inattiva il difensore argentino ha marcato in maniera "alternativa" lo spagnolo, tirandolo per la folta chioma.

Il tutto sotto gli occhi dell'arbitro, Anthony Taylor, che ha lasciato correre: e in Inghilterra si è acceso il dibattito sulle possibilità di intervento del VAR in casi simili.

Dopo un rapido check il VAR, in questo epidosio, non è intervenuto: Romero non è stato sanzionato e poco dopo è arrivato il pari del Tottenham, per il 2-2 finale.

Insomma: il match tra i Blues e gli Spurs verrà ricordata per le tensioni e lo spettacolo, rimandando alla sfida di ritorno per la resa dei conti.