Chelsea-Tottenham 2-0: Pedro lancia i blues, Trippier affonda gli spurs

Il Chelsea di Sarri supera il Tottenham di Pochettino per 2-0 a Stamford Bridge: decisiva le rete di Pedro, seguita dall'autogoal di Trippier.

Il Chelsea batte il Tottenham per 2-0 a Stamford Bridge nella gara valida per la 28esima giornata di Premier League . Pedro porta in vantaggio i blues a inizio ripresa ma a decidere l'incontro è la sfortunata autorete di Trippier all'84' minuto.

A breve il servizio completo.