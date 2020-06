Chelsea-Manchester City 2-1: Citizens ko, il Liverpool è campione d'Inghilterra

Non basta uno splendido De Bruyne al Manchester City: Pulisic e Willian regalano i tre punti al Chelsea e il titolo al Liverpool.

Il batte il e consegna il titolo al , che dunque si laurea campione d'Inghilterra 30 anni dopo l'ultima volta. Decisiva la rete nella ripresa di Willian su calcio di rigore.

Dopo i primi minuti di gioco la squadra di Guardiola prova a prendere il controllo della manovra, mentre i padroni di casa aspettano prudenti nella propria metà campo pronti a ripartire con la velocità dei suoi esterni offensivi.

Kepa ha subito il suo bel da fare con la conclusione ravvicinata di David Silva e con il colpo di testa insidioso di Fernandinho. Le offensive Blues sono invece affidate agli spunti di Barkley, ma l'occasione più ghiotta capita sulla testa di Christensen, che scalda i pronti riflessi di Ederson.

Altre squadre

Poco dopo la mezz'ora la follia in disimpegno di Mendy e Gundogan: l'assist è servito per il contropiede in campo aperto di Pulisic, che fa tutto bene e batte il portiere brasiliano con un preciso piatto rasoterra all'angolino.

L'articolo prosegue qui sotto

Il dominio territoriale dei Citizens si rinnova però nella ripresa e il pareggio arriva su calcio di punizione: De Bruyne inventa una traiettoria magistrale e infila la palla all'incrocio. Il Chelsea sbanda e concede ancora spazio alla ripartenza ospite: azione tutta di prima e Sterling colpisce un palo clamoroso scavalcando Kepa.

Il match resta equilibrato ma al 77' Fernandinho tocca il pallone con la mano in area di rigore: penalty e rosso per il centrocampista brasiliano. Dal dischetto va il connazionale Willian, che sigilla il nuovo vantaggio del Chelsea. Nel finale gli uomini di Guardiola alzano bandiera bianca e i tifosi del Liverpool possono festeggiare.