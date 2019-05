Chelsea, lite Higuain-David Luiz: Sarri abbandona l'allenamento

Nervi tesi in casa Blues alla vigilia di Chelsea-Arsenal: scintille tra David Luiz e Higuain, Maurizio Sarri abbandona l'allenamento furioso.

Non il miglior clima in casa alla vigilia della finale di in programma domani contro l' : durante l'allenamento odierno Gonzalo Higuain e David Luiz sono stati protagonisti di una lite, che ha scatenato la rabbia di Maurizio Sarri .

I due giocatori sono venuti a contatto con un contrasto di gioco durante la sessione di allenamento: il difensore brasiliano non ha digerito l'eccessivo agonismo del compagno argentino, che inizialmente ha provato a calmare il centrale per poi rispondere infastidito.

La scena ha scatenato la furiosa rabbia di mister Sarri, che ha addirittura abbandonato il campo di allenamento con un gesto di stizza che parla da solo.

Un clima di tensione sicuramente poco adatto alla vigilia di un appuntamento europeo così importante: tra voci di mercato, dubbi sul proprio futuro e nervosismo in campo, l'allenatore italiano cercherà di alzare il suo primo trofeo tra mille insidie.