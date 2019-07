Chelsea-Lampard, ora è ufficiale: l'inglese è il nuovo allenatore dei blues

Frank Lampard è il nuovo allenatore del Chelsea: l'ex Derby County sostituisce Maurizio Sarri sulla panchina dei blues, contratto di tre anni.

Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata: Frank Lampard è il nuovo allenatore del . Un gradito ritorno 'a casa' per lo storico centrocampista dei blues, il quale ha firmato un contratto triennale.

HE’S HOME! 🙌



Frank Lampard is the new Chelsea head coach!

#WelcomeHomeFrank — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 4, 2019

Si chiude così dopo una sola stagione la sua prima esperienza da manager al , club di Champioship che Lampard ha portato fino alla finale playoff quest'anno, non riuscendo però a raggiungere la promozione in Premier League contro l' .

Ora nella massima serie inglese l'ex centrocampista ci entra però dalla porta principale, accettando di sostituire Maurizio Sarri sulla panchina di quel Chelsea con il quale ha scritto le pagine più importanti della sua carriera da calciatore.

Un vero onore per un giocatore che detiene il record di goal nella storia del Chelsea, ben 211 (segnati tra il 2001 e il 2014), oltre a quello del maggior numero di reti siglate da un calciatore del club di Londra in Premier League, ovvero 147, e quello relativo agli assist, 90. Un ritorno che lo stesso Lampard ha voluto commentare subito dopo la firma sul nuovo contratto.

"Sono davvero orgoglioso di essere tornato al Chelsea come allenatore della prima squadra. Tutti conoscono il mio amore per questo club e che tipo di storia abbiamo condiviso. Ora la mia attenzione sarà sul lavoro e su come preparare la prossima stagione. Sono qui per lavorare duramente e portare il club a nuovi successi. Non vedo l'ora di iniziare".

A spendere qualche parola sul ritorno di Lampard è stata poi Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich e direttrice del Chelsea.