Crollo senza fine per il Chelsea: ko col Brentford, 5 sconfitte di fila per Lampard

I Blues cadono ancora: dall'arrivo dell'ex allenatore dell'Everton solo sconfitte, prosegue la stagione disastrosa in Premier League.

L'espressione di Thiago Silva, a un certo punto della sfida di Stamford Bridge contro il Brentford, non lascia spazio ad astrazioni piene d'immaginazione: la stagione del Chelsea sta finendo anche peggio di quanto è riuscita a offrire finora.

Un disastro il cammino dei Blues: semplicemente un disastro. Partiti con Thomas Tuchel, andati avanti con Graham Potter e da inizio aprile con Frank Lampard, che non è un santo e non può far miracoli, neanche con i milioni (a centinaia) spesi a gennaio per rafforzare la rosa.

Anzi: a Lampard non era richiesto nulla se non una traghettata tranquilla verso il finale di stagione. Lui, però, esonerato dall'Everton in questo campionato, ha se possibile peggiorato le cose.

Nelle cinque gare con Lampard in panchina il Chelsea non ha mai vinto, né pareggiato: solo perso. E' uscito dalla Champions League ed è caduto in Premier League contro Wolverhampton, Brighton e adesso Brentford, per 0-2.

Autorete di Azpilicueta, goal di Mbuemo: per comprendere la portata della stagione disastrosa vanno citati i numero 30 goal fatti (Haaland, per intenderci, da solo ha segnato più di tutto il Chelsea).

I punti dalla vetta occupata momentaneamente dall'Arsenal sono 36, quelli dalla zona retrocessione sono appena 10. I Blues cadono ancora: con Lampard in panchina hanno segnato solo una rete contro il Brighton, siglata da Gallagher.

Poi 9 goal subiti. E tanti dubbi, tante pagine nere: l'espressione di Thiago Silva dice tutto, come accennato all'inizio.