Il Chelsea fa sul serio per Sterling: contatti in corso con il Manchester City

I Blues continuano la rivoluzione in rosa dopo gli addii di Rudiger e Christensen e quello previsto di Lukaku: focus sull'attaccante inglese.

Di sicuro in casa Chelsea non ci si annoia: dopo gli addii di Antonio Rudiger e di Andreas Christensen, e con quello di Romelu Lukaku previsto (in direzione Inter), i Blues continuano la rivoluzione in rosa.

Sarà un mercato da vivere fino all'ultimo, dalle parti di Londra, e che può riservare numerose sorprese: ultima, in ordine di tempo, quella relativa a Raheem Sterling.

Secondo quanto appreso da GOAL, il Chelsea ha stabilito i primi contatti con il Manchester City per una possibile trattativa per l'attaccante inglese.

La sua situazione è chiara: Sterling ha un contratto fino a giugno 2023 con i Citienzs e non si è ancora discusso il rinnovo, quindi i Blues possono approfittarne.

Tra le altre cose da monitorare ci sono le situazioni di Hakim Ziyech e Christian Pulisic, dubbiose in ottica futuro: la nuova proprietà del Chelsea vorrebbe, insomma, consegnare un colpo importante a Thomas Tuchel.

Le parti si riaggiornerano nei prossimi giorni, ma tra la necessità del Manchester City di non perdere a zero il classe 1994 e la volontà dei Blues di acquistarlo è possibile aspettarsi che la trattativa decolli.