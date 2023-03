Mani di Wolf in area, Makkelie fa giocare: dopo un'azione dà il rigore, poi lo fa ribattere

Caos in Chelsea-Borussia Dortmund: l'arbitro prima lascia correre, poi ferma il gioco dopo diversi secondi. Infine fa ribattere dopo l'errore.

Intorno al 50' di Chelsea-Borussia Dortmund, con il risultato sull'1-0 per i Blues, succede praticamente di tutto: e il protagonista è l'arbitro olandese Makkelie.

Chilwell crossa trovando l'opposizione di Wolf in area di rigore: solo che il laterale giallonero colpisce vistosamente con il braccio sinistro. Per il direttore di gara non è fallo e l'azione prosegue. Anzi, proprio si riattiva.

Fraseggio, poi palla in fallo laterale e gioco fermo: sì, perché Makkelie viene ragionevolmente chiamato al VAR, dopo un'azione e diversi secondi. Il tocco con il braccio è nettissimo: insomma, sì, calcio di rigore.

Sul dischetto va Havertz che spiazza Meyer, ma colpisce il palo: occasione sprecata per l'attaccante tedesco, ma non è mica finita qui.

Perché Ozcan, al momento della battuta dell'attaccante dei Blues, è già in area: altro check, altra decisione del VAR che fa ripetere il calcio di rigore.

Questa volta Havertz non sbaglia e Chelsea avanti per 2-0 sul Borussia Dortmund al 53': caos in pochi minuti a Stamford Bridge. Tutto per un rigore.