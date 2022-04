Chelsea-Arsenal 2-4: poker Gunners e spettacolo infinito a Stamford Bridge

Prendete i primi 32 minuti di Chelsea-Arsenal, registrateli, archiviateli in diversi hard disk e consegnateli ai posteri. Il nome del file lo suggeriamo noi: "Il significato del calcio in mezz'ora: spiegazione teorica e pratica". Non c'è altro da aggiungere: fortunati i presenti a Stamford Bridge. Questa partita la ricorderanno per sempre.

Perché, sì, dopo 32 minuti i Blues e i Gunners sono in parità, ma 2-2: per due volte la formazione di Arteta è riuscita a passare in vantaggio. Al 13' con Nketiah, "benedetto" da un retropassaggio horror di Christensen, prima di essere raggiunta al 17' da un tiro deviato di Werner, e al 27' quando Smith Rowe sfrutta un'incursione centrale, salvo poi essere "annullato" dal taglio sul primo palo di Azpilicueta, bravo ad anticipare tutti per il 2-2. Spettacolo puro.

Nella ripresa i Gunners vanno in vantaggio per la terza volta: non basta l'inserimento di Thiago Silva, all'intervallo. I Blues perdono palla in fase di costruzione, ma fin qui, nessun problema: Nketiah, raccolta palla al limite, viene contrastato dal difensore brasiliano che allontana la sfera. Sarr la rimanda sui piedi dell'attaccante dell'Arsenal ed è 2-3.

Solo nell'ultimo quarto d'ora, complice un po' di stanchezza, vengono meno spettacolo e ritmo: nel finale saltano i nervi, dopo una trattenuta di Azpilicueta su Saka in area di rigore del Chelsea. E per poco non scappa la rissa. E' rigore: dal dischetto va proprio Saka che sigla il 2-4.

Vince l'Arsenal, vince bene. Vince il calcio, per quanto visto: i Gunners agganciano il Tottenham, il Chesea si guarda le spalle. La corsa Champions League è viva.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

CHELSEA-ARSENAL 2-4

MARCATORI: 13' Nketiah (A), 17' Werner (C), 27' Smith Rowe (A), 32' Azpilicueta (C), 57' Nketiah (A), 92' Saka (A)

CHELSEA (3-4-1-2): Mendy 6; Azpilicueta 5.5, Christensen 4 (46' Thiago Silva 5.5), Sarr 4.5; James 5, Kante 6, Loftus-Cheek 5.5, Alonso 5.5 (81' Ziyech sv); Mount 6; Lukaku 5 (60' Havertz), Werner 7. All. Tuchel

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale 6; White 6, Gabriel 5.5, Holding 5.5, Tavares 6.5; Xhaka 6, Elneny 6; Saka 7 (95' Lacazette sv), Odegaard 6, Smith Rowe 7 (75' Cedric 6.5); Nketiah 8 (70' Martinelli 6). All. Arteta

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Moss

Ammoniti: Sarr (C), Mount (C), Gabriel (A), Azpilicueta (C)

Espulsi: -