Che numero prenderà Dybala alla Roma? Può avere la 10 di Totti?

L'arrivo di Dybala alla Roma apre ora il quesito su quale maglia indosserà. Possibile che scelga la numero 10 appartenuta a Francesco Totti?

Paulo Dybala è pronto a iniziare la sua avventura con la maglia della Roma. Dopo aver lasciato la Juventus a parametro zero, la Joya ha deciso di accettare l'offerta dei giallorossi e intraprendere un nuovo percorso con José Mourinho come allenatore.

Un colpo che fa recuperare, almeno sulla carta, parecchio terreno ai giallorossi in termini di classifica e la posiziona decisamente in alto nella griglia di partenza della prossima Serie A.

CHE NUMERO PRENDERA' DYBALA?

Una delle prime domande che si stanno ponendo i tifosi della Roma è quale numero di maglia sceglierà l'argentino. Alla Juventus era stato onorato della maglia numero 10, indossata sì da Alex Del Piero ma che aveva ricevuto in eredità da un suo connazionale: Carlos Tevez.

Con la nazionale invece, l'attaccante è solito indossare la maglia numero 21, una strada che non potrà percorrere in giallorosso dato che è stata scelta da Nemanja Matic, arrivato a Roma qualche settimana prima di lui.

DYBALA PUO' PRENDERE LA 10 DI TOTTI?

La risposta, almeno in linea teorica, è sì. Malgrado molti sposino il lodo del ritiro della maglia indossata e onorata da Francesco Totti per un quarto di secolo e fino al 28 maggio 2017, è stato lo stesso Capitano a sostenere di non ritirare il suo numero.

Questa la sua spiegazione.

"Tutti devono avere questa possibilità. La maglia numero 10 è la mia seconda pelle, ma tutti dovranno avere la possibilità di cullare quel sogno, di indossarla e soprattutto di onorarla e portarla fino a raggiungere i migliori traguardi sportivi".

CHI HA INDOSSATO LA MAGLIA NUMERO 10 DOPO TOTTI NELLA ROMA?

Nessuno. Pur non avendola ritirata dalla numerazione, la Roma non ha più affidato alle spalle di nessun calciatore il peso della maglia numero 10.

Dybala potrebbe essere dunque il primo, per peso e importanza come profilo anche internazionale, a poter tornare a far giocare la Roma con un dieci in mezzo al campo.