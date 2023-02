Che fine ha fatto Rafinha, dall'Inter e il caso Pjanic al declino: oggi gioca in Qatar

Il centrocampista brasiliano ha partecipato da protagonista al ritorno in Champions dell'Inter: poi il mancato riscatto e la parabola fino al Qatar.

Uno scudetto deciso al fotofinish che ha accesso ancor di più - se mai ce ne fosse bisogno - una rivalità storica. Il dualismo sportivo tra Juventus e Napoli ha toccato una delle vette più alta in occasione del lotta serrata nella stagione 2017/2018.

Ad aggiudicarsi il titolo furono i bianconeri con una notte, quella del 28 aprile 2018, che ha cambiato la storia indirizzando Madama verso il titolo, alla vigilia della debacle dei partenopei di Sarri a Firenze contro la Fiorentina.

Quella sera, la squadra di Allegri conquistò il successo a San Siro in rimonta per 3-2 con il goal di Higuain allo scadere che regalò il bottino pieno alla Juve.

Al termine di quella gara (e nei giorni seguenti) non sono mancate le polemiche sull’arbitraggio di Daniele Orsato. Nel mirino delle critiche un episodio particolare: il fallo di Pjanic su Rafinha. Il bosniaco, già ammonito, interviene a gamba tesa e col pugno sul petto del centrocampista nerazzurro. Niente revisione del VAR, niente On-field review e niente secondo giallo per il calciatore della Juve.

Quella partita ha segnato un episodio chiave nella carriera di Rafael Alcântara do Nascimento, noto come Rafinha.

Da lì a poco è iniziato il lento declino del figlio d’arte - suo padre Mazinho era un calciatore e sua madre Valéria una pallavolista -, considerato ai tempi della Masia del Barcellona uno dei talenti più cristallini dell’intero settore giovanile blaugrana e del panorama calcistico spagnolo e mondiale.

Il passaggio all’Inter nel mercato invernale della stagione 2017/2018, ufficializzato dai nerazzurri il 22 gennaio, sembrava essere la svolta nella carriera di Rafinha.

Il club nerazzurro convinse il sodalizio catalano a lasciarlo parte con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni più 3 di bonus. Una cifra importante, ma che offriva la possibilità alla società meneghina di poter decidere in estate se puntare su di lui o separarsi.

Fu proprio quella cifra, considerata troppo alta pochi mesi più tardi dall’Inter, a interrompere l’idillio tra Rafinha e l’ambiente nerazzurro.

Sì, perché nella seconda parte di stagione la scintilla era scoccata. Il centrocampista classe 1993 aveva conquistato la stima e l’apprezzamento dei tifosi nerazzurri, che invocavano la sua conferma.

Sulla qualificazione in Champions League, dopo sei anni di digiuno conquistata dagli uomini di Luciano Spalletti, non poteva che esserci anche la sua firma, grazie ad una seconda parte di stagione da protagonista.

Un vero e proprio jolly. L’ex Barça poteva giocare da interno, mezzala e trequartista esterno, ma rispondeva all’identikit perfetto per il ruolo di trequartista centrale nel 4-2-3-1 di Spalletti, dove il tecnico di Certaldo lo utilizzava con continuità.

"A Milano ho ritrovato fiducia e felicità, mi sono sentito di nuovo un calciatore - dirà al 'Mundo Deportivo' -. Sapevo che all'interno del club erano felici e mi avrebbero riscattato, ma non è successo. È stata un'esperienza allo stesso tempo brutale e incredibile, la passione degli interisti mi ha ricordato come la gente vive il calcio in Brasile. I compagni erano eccellenti, un gruppo fantastico".

La storia d’amore tra Rafinha e l’Inter si è trasformata presto in un incubo. L’obiettivo centrato con la qualificazione nella Coppa dei Campioni e la rinascita del figlio di Mazinho all’ombra della Madonnina sembravano far andare tutto in un’unica direzione: la conferma e il trasferimento a titolo definitivo.

La realtà sarà ben diversa: con il passare dei giorni e delle settimane, Inter e Barcellona non trovano l’accordo definitivo, con il calciatore che - tornato in Catalogna - resta alla corte di Ernesto Valverde.

Il tecnico blaugrana non lo tiene troppo in considerazione, ma decide di mandarlo in campo proprio contro l’Inter, in quella edizione della Champions conquistata con sul campo proprio con la maglia nerazzurra.

Uno strano scherzo del destino che tocca il suo apice con il goal che apre i conti nel 2-0 finale per i catalani: Suarez trova col mancino proprio Rafinha - schierato centravanti a causa dell’assenza di Lionel Messi -, che segna e non esulta in segno di rispetto.

Un’apparizione fugace e l’unica rete della sua stagione: un mese più tardi arriva la rottura del legamento crociato. Rafinha darà appuntamento direttamente alla stagione successiva.

Annata che inizia ancora con i colori Azulgrana addosso, anche se a settembre il rapporto con Valverde è ai minimi storici: il classe 1993 torna al Celta Vigo a sei anni di distanza dalla sua prima esperienza in Galizia.

I problemi fisici e le difficoltà della squadra - costantemente in zona retrocessione e in lotta per non scendere in Segunda Division - non favoriscono l’ascesa di Rafinha. La formazione galiziana si salva all’ultimo turno e resta in Liga, ma anche questa volta i 16 milioni pattuiti per il diritto di riscatto sono troppi.

Getty Images

Rafinha torna ancora al Barcellona, dove trova in panchina Ronald Koeman. ‘Rambo’ dà il via libera alla società e al calciatore alla cessione a titolo definitivo.

A dargli fiducia è il Paris Saint-Germain, che il 6 ottobre 2020 acquista il figlio di Mazinho a titolo definitivo. Un affare low cost che i francesi non si lasciano scappare: 3 milioni di bonus nelle casse del Barcellona e il 35% sulla futura rivendita è l’accordo con il club catalano.

Con Tuchel, Rafinha si ritaglia il suo spazio. Il tecnico tedesco lo schiera con continuità e quasi sempre da titolare, dimostrando di voler puntare su di lui. A Natale, però, qualcosa si rompe: l’ex Borussia Dortmund viene esonerato e sostituito da Pochettino, mentre Rafinha deve fare i conti con il Covid-19.

Il classe 1993 passa dal ricoprire il ruolo di pilastro inamovibile ad alternativa di lusso.

I numeri parlano chiaro: le 34 presenze e i 7 assist nella prima annata si trasformato in appena 5 apparizione nella prima parte della stagione successiva.

Getty

Rafinha non si arrende e decide di tornare in Spagna. Il centrocampista brasiliano viene acquistato in prestito nel mercato di gennaio dalla Real Sociedad, che gli assicura un posto da titolare con continuità.

L’ex Barça totalizza un goal in 17 presenze da gennaio a maggio, ritrovando quella continuità che era mancata nella seconda parte dell’avventura all’ombra della Tour Eiffel.

Tornato alla base, ad un anno dalla scadenza del contratto, il brasiliano è ormai fuori dal progetto del Paris Saint-Germain.

A settembre scorso l’ex trequartista dell’Inter ha deciso di intraprendere una nuova avventura, ma questa volta in Medio Oriente. A mercato chiuso e a pochi giorni dalla sfida della fase a gironi di Champions League tra PSG e Juventus, Rafinha accetta la proposta dell’Al Arabi, formazione che milita nel massimo campionato del Qatar.

Al-Arabi SC

Il figlio d’arte si trasferisce a titolo definitivo a parametro zero, con il club francese che aveva deciso di disfarsi le calciatore e risparmiare gli ultimi mesi del suo stipendio.

Si è conclusa con 39 presenze l’esperienza a Parigi del brasiliano, mentre prosegue quella in Qatar.

Finora, l’ex gioiello della Masia ha totalizzato 8 presenze, senza riuscire a trovare ancora il primo goal. Due assist il bottino collezionato finora, nell’esperienza in Medio Oriente.

L’inizio di una risalita lenta e graduale. E chissà che l’avventura a Doha non possa riaprire le porte del calcio europeo a Rafinha, ma questa volta dalla porta principale. A 30 anni, il brasiliano ha ancora tutto il tempo per esprimere fino in fondo quel talento mostrato sin da giovanissimo al Barcellona e ricomparso ai tempi dell’Inter, ma mai messo in campo totalmente.

Una classe cristallina che può, però, ancora splendere in futuro…