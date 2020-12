Champions League, il sorteggio degli ottavi: Juventus-Porto, Atalanta-Real, Lazio-Bayern

L'urna di Nyon ha abbinato la Juventus al Porto, remake della doppia sfida del 2016/17. C'è il Real Madrid per l'Atalanta. Lazio col Bayern.

Sorteggio dolceamaro. Teoricamente favorevole alla , meno all' e alla . Che comunque partivano in seconda fascia a differenza dei bianconeri, arrivati al primo posto nel proprio raggruppamento.

La Juventus è stata abbinata al . Una doppia sfida che riporta alla mente quella del 2016/17, superata a pieni voti dai bianconeri. Con la macchia della frattura tra Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci, quest'ultimo spedito in tribuna e seduto sul celebre sgabello del Do Dragão.

Meno bene, come ci si poteva aspettare, è andata all'Atalanta. La formazione di Gasperini è stata abbinata al , che dunque dovrà vedersela con un'altra italiana dai colori nerazzurri dopo aver estromesso l' dalla fase a gironi.

Altre squadre

C'è infine il per la Lazio. Dunque, i campioni in carica. Missione difficilissima per gli uomini di Simone Inzaghi, chiamati all'impresa. Anche se Immobile e compagni arrivano alla doppia sfida rinfrancati dai 4 punti su 6 ottenuti nel girone contro il , altra tedesca.

Queste le altre sfide: Borussia Mönchengladbach- , - , - , - e - . Interessante soprattutto il ritorno da ex di Neymar al Camp Nou, così come il big match tra Atletico e Chelsea, ma anche la sfida tutta tedesca tra Nagelsmann e Klopp.

Il quadro completo degli ottavi di finale

Borussia Mönchengladbach-Manchester City

Lazio-

Atletico Madrid-Chelsea

Lipsia-Liverpool

Porto-Juventus

Barcellona-PSG

Siviglia-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid