Champions League femminile 2022/2023: calendario, risultati, gironi e tabellone

Tutto quello che c'è da sapere sulla Champions League femminile 2022/2023: dalle squadre presenti al calendario della competizione.

Barcellona, Wolfsburg e Lione ancora una volta favorite per sollevare al cielo d'Europa la Champions League femminile. Il team francese, Campione in carica e massimo vincitore nella storia della competizione, punta al nono titolo, mentre le blaugrana sperano di poter aprire un ciclo di successi.

Per la prima volta l'Italia potrà contare su due formazioni, ovvero Roma e Juventus: entrambe qualificate alla fase a gironi, proveranno ad alzare l'asticella del movimento italiano, in una competizione dominata dal Lione, in cui il Barcellona cresce anno dopo anno e le inglesi stanno dimostrando di potersi ritagliare uno spazio importante.

La Juventus deve fare i conti un girone di ferro in cui è presente lo stesso Lione, ovvero la squadra ad eliminare le bianconere nella passata edizione, oltre ad Arsenal e Zurigo. Nel gruppo della Roma la favorita assoluta è il Wolfsburg, ma occhio a Slavia Praga e St Polten, formazioni tutte da scoprire.

CHAMPIONS LEAGUE WOMEN 2022/2023: LE DATE

Prima giornata 19-20 ottobre 2022

Seconda giornata 20-27 ottobre 2022

Terza giornata 23-24 novembre 2022

Quarta giornata 7-8 dicembre 2022

Quinta giornata 15-16 dicembre 2022

Sesta giornata 21-22 dicembre 2022

CHAMPIONS LEAGUE WOMEN 2022/2023: I GIRONI

Gruppo A

Chelsea

PSG

Real Madrid

Vllaznia

Gruppo B

Wolfsburg

Slavia Prague

St Polten

Roma

Gruppo C:

Lione

Arsenal

Juventus

Zurigo

Gruppo D:

Barcellona

Bayern

Rosengard

Benfica

CALENDARIO WOMEN CHAMPIONS LEAGUE

Ancora da annunciare le sfide precise, con orari annessi, della fase a gironi.