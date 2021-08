Chalobah si sta prendendo il Chelsea: estate da urlo

Il fratello Nathahiel ha giocato con il Napoli, lui si sta guadagnando la fiducia di Tuchel: titolare in Supercoppa, in goal alla prima di Premier.

Supercoppa Europea vinta contro il Villarreal, rotondo successo all'esordio in campionato contro il Crystal Palace. Il Chelsea continua il suo magico 2021, in attesa del Mondiale per club e della nuova annata di Champions League, in cui giocherà da Campione in carica.

Estate rovente in tanti sensi, anche per il mercato, che ha visto il Chelsea riportare Romelu Lukaku a Londra grazie alla cifra di 115 milioni. Il ritorno in città che più di tutti sta facendo esaltare i tifosi del team Tuchel è però Trevoh Chalobah.

Cresciuto nelle giovanili del Chelsea per un decennio, Chalobah è stato ceduto in prestito nelle ultime tre annate (Ipswich Town, Huddersfield e Lorient) e prima della gara contro il Villarreal sembrava in procinto di lasciare Londra per un quarto trasferimento temporaneo. Eventualità spazzata via.

Dopo le ottime prestazioni in amichevole, Tuchel ha stupito tutti schierando il classe 1999 titolare in Supercoppa Europea, venendo ampiamente ripagato dal ragazzo: nel primo tempo contro il Villarreal nemmeno un passaggio sbagliato, nonostante sia stato quello ad averne effettuato di più. Una gara esaltante, culminata con la medaglia d'oro.

Non solo, visto che nella gara contro il Palace, Chalobah, ancora titolare nel terzetto di difesa (a destra), ha chiuso la gara con il goal del 3-0: una rasoiata dal limite che ha sbattuto sul palo prima di insaccarsi alle spalle di Guaita. Prima rete in Premier e commozione per il duttile giocatore di Tuchel.

Chalobah è fratello d'arte: Nathaniel ha all'attivo una gara giocata con l'Inghilterra e l'esperienza di cinque presenze, con un goal, in maglia Napoli nel 2015/2016. Non ha mai veramente sfondato, giocando in squadre minori, tra cui l'attuale Watford.

Il fratellino, invece, sembra avere tutte le carte in tavola per essere il nuovo fenomeno della difesa inglese: per ora ha giocato solamente nell'Under 21, ma continuando così difficilmente Southgate lo ignorerà per le prossime sfide dei vice-Campioni d'Europa.

Nato in Sierra Leone, si è trasferito in Europa e in particolare nella Greater London a inizio millennio, riuscendo ad entrare nelle giovanili del Chelsea alla pari del fratello: Nathaniel è più vecchio di cinque anni, ma a 27 anni sembra aver raggiunto il suo apice.

Trevoh invece, difensore, ma anche mediano in caso di necessità, ha dalla sua meno anni, maggior senso del goal nonostante la posizione lontano dalla porta, e la possibilità di crescere sotto Tuchel, un allenatore spesso sottovalutato ma che sta riuscendo ad estrapolare il meglio dai suoi calciatori, senza frasi fatte o roboanti discorsi da imbonitore.