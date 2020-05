Cevher Toktas arrestato: ha ucciso il figlio di 5 anni

Una storia terribile in arrivo dalla : Cevher Toktas, difensore di 32 anni in forza al Bursa Yildirim Spor, è stato arrestato dopo aver confessato l'omicidio del figlioletto di soli 5 anni.

A rivelare il tragico accaduto alla Polizia è stato proprio il giocatore che, spinto dal forte senso di colpa, ha spiegato nei minimi dettagli il suo piano macabro di mettere fine alla vita del povero bambino.

⛔️❌Cevher Toktas, soccer player for the Bursa Yildirim Spor confesses to killing his 5-year-old son Kasim with #covid 19.



"I suffocated him, I never loved him.“I put a pillow on the head of my son, who was lying on his back, and I pressed for fifteen minutes without stopping. pic.twitter.com/Rklx7ZbLh1