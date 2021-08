Il Cesena, l'Intuizione di Drago e la svolta: quando Sensi faceva coppia con Kessie

Il centrocampista dell'Inter e della Nazionale, Stefano Sensi, è esploso con la maglia del Cesena, quando giocava in coppia con Franck Kessie.

In due giorni è cambiata la sua vita. In poche ore la carriera di Stefano Sensi ha subito la svolta decisiva, proiettandolo verso grandi traguardi da raggiungere nel giro di pochi anni, come la maglia della Nazionale (ed Euro 2020 sfiorato e non conquistato per un infortunio) e lo scudetto con l'Inter.

Quel talentuosissimo centrocampista nato esattamente 26 anni fa a Urbino, tra le colline delle Marche, è riuscito a stregare in appena 72 ore l'allenatore Massimo Drago e conquistare una chance tra i professionisti, col Cesena, sovvertendo un destino che già lo catapultava nuovamente in una delle piazze romagnole di Lega Pro. Sensi, cresciuto a pane e pallone, ha cambiato la sua storia ed è diventato artefice del suo destino, giocandosi nel migliore dei modi le poche carte a disposizione e costruendo giorno dopo giorno, un passo alla volta, il percorso verso il sogno di conquistare il titolo di campione d'Italia e alzare al cielo il trofeo della Serie A.

Le qualità tecniche non sono mai state in discussione - e sempre sopra la media - fin dai tempi dei primi calci nelle giovanili dell'Urbania. A frenare un talento cristallino, destinato ad esplodere, i 168 centimetri d’altezza e una corporatura minuta. Ma nonostante questo, Sensi è riuscito a far valere l'intelligenza calcistica e le eccezionali doti tecniche fino ad imporsi tra i professionisti e realizzare i sogni che cullava fin da bambino.

A Cesena, a pochi chilometri da casa, la carriera di Stefano Sensi ha subito la svolta decisiva. Lì, in Romagna, ha indossato i panni da protagonista in un centrocampo da sogno con Franck Kessie. Uno accanto all'altro, un mix perfetto di muscoli e intelligenza tattica, di quantità e qualità. Oggi i due si ritrovano uno contro l'altro nel 'Derby della Madonnina' e si sfidano per la supremazia cittadina: da una parte Sensi, pupillo di Antonio Conte che lo ha fortemente voluto all'Inter, dall'altra Kessie, il 'presidente' del Milan e pilastro della formazione rossonera.

È l’annata 2015/2016 e il Cesena, retrocesso in Serie B dopo un anno nel ‘paradiso’ della Serie A, conquista un posto nei playoff, provando subito a tornare nell'élite del calcio italiano. E Gran parte del merito va proprio alla coppia di centrocampisti, che disputano un’annata straordinaria e si guadagnano il grande salto: Kessie torna all’Atalanta a fine stagione per restarci, mentre Sensi viene acquistato a gennaio dal Sassuolo e lasciato alla corte di Massimo Drago fino al termine del campionato.

Drago ha un ruolo chiave nella carriera di Sensi: è l’uomo che è rimasto folgorato dal suo talento e ha cambiato la storia del centrocampista. All’allenatore di Crotone classe 1971 bastano pochi allenamenti per capire di che pasta è fatto Stefano:

“Ricordo benissimo che quando è arrivato mi dissero subito che sarebbe stato ceduto, perché “promesso” al Santarcangelo in Serie C. Già dopo i primi due allenamenti andai da Foschi e gli dissi che quel ragazzino non doveva lasciare il Cesena. Direi che sono stato un buon profeta, per lui e per la stessa società che nel giro di tre mesi guadagnò circa 7 milioni di euro dalla sua cessione al Sassuolo”.

In quella stagione, dopo una partenza a rilento con il marchigiano che deve scalare le gerarchie, Sensi e Kessie disputano insieme ben 24 match insieme. La storia di Sensi al Cesena è una di quelle ‘sliding doors’ a tappe. Sì, perché in diverse occasioni il centrocampista dell’Inter ha ‘rischiato’ di non vestire la maglia delclub romagnolo. Nel 2010 è decisivo l’intervento di un ex calciatore del Rimini, Andrea Galassi.

“Quando arrivai al Cesena assistetti a Rimini-Cesena categoria Giovanissimi. Finì 5-0 per i biancorossi. Allora il Rimini nel settore giovanile stava lavorando molto bene, aveva una marcia in più rispetto ai cugini almeno in certe categorie. Ebbene, si vedeva che Sensi era un predestinato. Tanta qualità e percentuale di errore bassissimo”.

La scintilla scoccata porta due anni più tardi, dopo la mancata iscrizione al campionato del Rimini, Galassi a fare di tutto per portare Sensi a Cesena.

“Succede che sul giocatore si gettano a capofitto Genoa, Atalanta e Palermo. Incontro il ragazzo, la famiglia, li guido nella visita nelle nostre strutture, faccio capire loro che la migliore soluzione è restare vino a casa e crescere in un ambiente familiare dove comunque si respira aria di serie A visto che il Cesena allora è nella massima serie. Riesco nell'impresa. Sensi firma con noi”.

Due anni più tardi, Galassi ritrova Sensi al San Marino.

“Il club ha un diritto di riscatto robusto e il Cesena un contro riscatto con valorizzazione: mi muovo assieme al presidente tre mesi prima della fine del campionato offrendo Sensi a molte squadre di serie A e B chiedendo una cifra superiore al prezzo fissato per il riscatto. Nessuno ha visto l'affare, non hanno creduto nelle qualità di Stefano. Il giocatore in quella stagione segna anche 8 gol. Non ha ancora vent'anni. Il San Marino retrocedendo in D non ha potuto esercitare il riscatto come il presidente Mancini avrebbe voluto fare. Il giocatore è di nuovo libero. Sensi torna a Cesena”.

Subito dopo arriva l’intuizione di Massimo Drago che cambia la storia. Nella stagione 2015/2016 Sensi realizza 4 goal e 4 assist in 31 presenze in campionato. Numeri importanti per uno che di mestiere fa il regista. Rimasto in bianconero come riserva di Cascione, Sensi scala le gerarchie di Drago già nel “Memorial Lugaresi” del 25 luglio 2015 contro il Genoa, quando da volante davanti alla difesa incanta il Manuzzi.

E dire che durante quell’estate c’era la fila per Sensi e il Cesena è stato più volte vicino alla cessione. Sia in prestito al Santarcangelo, ma prima anche a titolo definitivo: il Teramo neopromosso in B lo vuole e mette sul piatto 800 mila euro per il suo cartellino. L’operazione sfumerà successivamente, quando la società abruzzese viene coinvolta nello scandalo calcioscommesse.

“Quando arrivò doveva rimanere con noi solo quattro o cinque giorni perché poi sarebbe andato via ma io appena lo vidi decisi di tenerlo. Capii subito che aveva qualcosa di speciale e che quindi lo volevo con me”.

Drago viene travolto dal talento di Sensi. Il classe 1995 gioca in quella stagione 33 partite tra regular season e playoff, di cui 27 da titolare, ricoprendo il ruolo di mediano nel 4-3-3, con Kessie da una parte e uno tra Cascione e Koné dall’altra. Nello scacchiere tattico di Drago, il centrocampista marchigiano ha il compito di gestire l’uscita della palla dalla difesa e imbastire la manovra offensiva, senza dimenticare le doti balistiche sui calci da fermo: tre delle quattro reti totali arrivano proprio da rigori (2) e una punizione. Ma Sensi riesce a farsi valere anche in fase di interdizione, accanto al dominante Kessie.

Doti che attirano le attenzioni del Sassuolo, che chiude in fretta l’operazione: il 14 gennaio 2016, il club emiliano acquista Sensi e lo lascia crescere per altri sei mesi a Cesena. Il tempo di spiccare definitivamente il volo, prima di conquistare il palcoscenico della Serie A fino ai grandi traguardi come la Nazionale e lo Scudetto con l’Inter, il premio giusto al talento di un calciatore che è riuscito a cambiare le sorti del destino e prendersi la sua rivincita.

“Cosa abbiamo in comune io e Verratti? "La statura... (ride, ndr). Diciamo la visione di gioco e le tecnica. Ma ovviamente lui ne ha molta di più: io devo crescere tanto”.

Così Sensi rispondeva durante un’intervista rilasciata nel 2015. Oggi, 6 anni dopo, condivide con il calciatore del PSG il centrocampo tutto qualità della Nazionale. Il centrocampista dell'Inter ha già realizzato alcuni dei suoi sogni ma non si pone limiti: il tempo e la qualità sono dalla sua parte e lo spingono verso vette ancora più alte.