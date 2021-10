Cesar e il 'legame indissolubile' con la Lazio: da Mancini e il goal nel derby di Di Canio al 10 e la fascia

La storia d'amore tra la Lazio e Cesar, entrato nei cuori dei tifosi: "Io ho un legame troppo forte con la Lazio, è qualcosa di indissolubile".

Arrivato da molto lontano, esattamente da San Paolo, è riuscito ad entrare nei cuori dei tifosi della Lazio e diventare romano d'adozione grazie alla sua semplicità e all’attaccamento a quelli che ben presto sono diventati i suoi colori. All’ombra del Colosseo, si è fatto amare dai sostenitori biancocelesti, che oggi lo ricordano ancora con grande affetto e che spesso lo hanno accolto in Curva Nord, allo Stadio Olimpico.

Cesar Aparecido Rodrigues, conosciuto come ‘Cesaretto’ dai tifosi del club capitolino, è uno dei brasiliani più amati di sempre dalle parti di Formello. Il classe 1974 ha conquistato l’affetto della gente. A Roma, l’ex Sao Caetano è riuscito a riscattarsi dopo un’infanzia difficile e prendersi la sua rivincita grazie al calcio.

Ad innamorarsi di lui fu il presidente Sergio Cragnotti, che nell’estate 2001 vola direttamente in Brasile per convincere il giovane carioca ad accettare la proposta del club biancoceleste e trasferirsi a Roma

“La Lazio mi ha seguito per circa sei mesi. Poi, un venerdì di marzo del 2001, vennero in Brasile il presidente Cragnotti e suo nipote, Raffaele Bellassai – ha ricordato Cesar in un’intervista rilasciata a Gianlucadimarzio.com -. Con la società era tutto fatto, doveva arrivare solo il mio ok. Quel giorno, a pranzo, Cragnotti portò la maglia numero tre: non ebbi più alcun dubbio e accettai”.

Dopo l’addio di Sven-Goran Eriksson, l’allenatore del secondo scudetto della storia della Lazio, Dino Zoff è pronto a rifondare la squadra. La rivoluzione tattica passa per il nuovo modulo, il 3-5-2. E Cesar rappresenta il profilo ideale per ricoprire il ruolo di esterno mancino. Zoff resterà in panchina un paio di mesi, prima di lasciare il posto ad Alberto Zaccheroni.

Sotto la guida del tecnico romagnolo, l’avventura di Cesar alla Lazio non riesce a decollare. Il brasiliano conclude la stagione 2001/2002, la prima con la maglia biancoceleste, con un goal e due assist all’attivo in 21 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

“Nel primo anno ho avuto tante difficoltà legate soprattutto alla tipologia di allenamento, alla differenza di metodi. Davo tutto me stesso, ma non riuscivo a rendere. Però mi dicevo: 'Dai Cesar, sei in una delle squadre più forti del mondo, questo vuol dire che sei forte!'. Ho continuato col mio motto, 'Non mollare mai'”.

Nell’estate 2002, la Lazio decide di intervenire ancora sul mercato e rinforzare la fascia sinistra acquistando Christian Manfredini dal Chievo Verona e Juan Pablo Sorin dal Cruzeiro. Ma nonostante una concorrenza ancor più spietata, Cesar decide di restare e dimostrare tutto il suo valore.

“Dovevo dimostrare tutto il mio valore e così è stato. Il resto è storia".

A cambiare il corso degli eventi è Roberto Mancini, che nell’estate 2002 prende il posto di Zaccheroni e resta alla guida della Lazio per due stagioni.

“A lui devo tutto, è unico. Più di un allenatore, un amico, un fratello, ma anche un padre. Mi ha sempre dato il massimo della fiducia, abbiamo pure avuto scontri a volte, ma mi sono reso conto che quando abbiamo discusso lui ha sempre fatto tutto per il mio bene. Mancini è stato decisivo per il mio cambio di mentalità”.

Nella prima stagione con il Mancio in panchina, ‘Cesaretto’ scende in campo 36 volte, trovando in quattro occasioni la via del goal, ed è uno dei protagonisti della qualificazione ai preliminari di Champions League della squadra biancoceleste. Nell’estate successiva, ed esattamente il 27 agosto 2003, il brasiliano segna la sua prima rete nelle competizioni internazionali con la maglia della Lazio all’Estadio do Bessa di Oporto, nella gara di ritorno, ed esattamente quattro giorni più tardi, contro il Lecce all’Olimpico, si fa male nel secondo tempo, lasciando il posto a Sergio Conceicao al 59’.

L’infortunio lo costringe a saltare la prima metà della stagione, ma al ritorno Cesar – supportato dalla grande fiducia e dalla stima di Mancini – torna a recitare un ruolo da protagonista. Nelle 20 presenze totalizzate nell’annata 2003/2004, Cesar segna 8 goal (con un assist), il doppio rispetto a quelli realizzati nell’annata precedente, e porta a casa anche il primo trofeo della sua carriera, la Coppa Italia vinta nel doppio confronto contro la Juventus.

Nel 4-2 complessivo dei biancocelesti, che si impongono a Roma con la doppietta di Fiore all’andata e pareggiano a Torino 2-2 con Corradi e lo stesso Fiore che riprendono i bianconeri, avanti 2-0 grazie a Trezeguet e Del Piero, ‘Cesaretto’ viene schierato in entrambe le occasioni titolare e partecipa al successo dei capitolini.

Nell’estate 2004, l’addio di Mancini è un brutto colpo per Cesar, che però resta in biancoceleste ed è sempre più protagonista. Il brasiliano cambia numero e dopo aver lasciato quel 3 portatogli da Cragnotti direttamente a San Paolo indossa la maglia numero 10 dei biancocelesti. Un vero e proprio attestato di stima, che conferma la centralità dell’ex Sao Caetano nel progetto Lazio.

‘Cesaretto’ entra definitivamente nei cuori dei tifosi biancocelesti in una fredda sera di gennaio 2005. Il brasiliano mette la firma in un appuntamento speciale, o meglio, quello più speciale di tutta l’annata calcistica per i sostenitori della Lazio: il derby della Capitale contro la Roma. Nel giorno dell’Epifania, Cesar firma il goal del 2-1, che spiana la strada alla squadra di Papadopulo. Una stracittadina indimenticabile per i tifosi biancocelesti, segnata dalla rete di Paolo Di Canio sotto la Curva Sud, il feudo del tifo della Roma, esattamente come nel lontano 1989, quando andò a festeggiare proprio sotto la curva degli avversari.

Proprio la rete di Di Canio sbloccò il risultato nel primo tempo; poi il goal di Cassano a pareggiare i conti, prima delle firme di Cesar Aparecido Rodriguez e Rocchi a chiudere i conti. Al minuto 74’, il cross da destra di Oddo viene ‘sporcato’ da Di Canio e finisce sui piedi di Cesar, che tutto solo prende la mira e con una rasoiata mancina manda la palla alle spalle di Pellizzoli.

Nell’annata successiva, Cesar viene nominato capitano dallo spogliatoio e dal nuovo allenatore della Lazio, Delio Rossi. Una fascia che indosserà appena sei mesi, prima di lasciare i biancocelesti e la Capitale per riabbracciare il suo mentore, Roberto Mancini, che lo ha fortemente voluto all’Inter.

Dopo cinque anni si conclude l’avventura in biancoceleste di Cesar con 18 goal e 4 assist in 119 apparizione. Nonostante l’addio, il rapporto tra l’ambiente Lazio e il brasiliano è rimasto sempre intenso, come ci ha tenuto a sottolineare proprio lui: “Io ho un legame troppo forte con la Lazio, è qualcosa di indissolubile”.