Centrocampista del Lipsia e professionista su FIFA 20: Demme avrà un doppio ruolo

Il '91 del Lipsia non è solo un giocatore fondamentale per il Lipsia, ma parteciperà anche al torneo nazionale videoludico con la sua squadra.

E' oramai profondamente radicato nel mondo del calcio, FIFA. Che sia la versione di qualche anno o la nuova edizione, il titolo di EA Sports appassiona migliaia di videgiocatori, ma anche centinaia di giocatori professionisti, sempre decisi a chiedere migliorie sul proprio alter ego virtuale. Diego Demme però va oltre: calciatore professionista nel mondo reale e videgiocatore pro con il joystick in mano.

Come noto, infatti, da un paio di anni hanno trovato largo spazio diversi eSports, ovvero sfide agonistiche in cui i videogiocatori, professionisti, si sfidano in titoli RPG, MMORPG e ovviamente sportivi. Demme non vuole solo guidare il suo in campo, ma anche difendere il suo nome utilizzando FIFA.

Il Lipsia ha annunciato che il centrocampista italo-tedesco farà parte del team eSports di FIFA per i prossimi tornei ufficiali: insieme a lui i pro player Cihan Yasarlar e Alex Czaplok, nonchè un tifoso che negli scorsi giorni ha visto un contest dedicato a questa iniziativa.

Saranno loro quattro a prendere parte alla eBundesliga, che vedrà undici squadre tedesche sfidarsi per il trono di miglior squadra videoludica. Si parte il 4 novembre e le migliori sei squadre giocheranno i playoff per provare a spodestare la vecchia regina, il .

Classe 1991, al Lipsia dal 2014, Demme, riuscito a giocare anche per la Nazionale tedesca (seppur una sola volta) è l'evoluzione del videogiocatore professionista, di solito adibito solamente a questo campo. Il 28enne invece alternerà il suo ruolo in mezzo al campo con quello davanti allo schermo.

Cihan Yasarlar, tre volte campione tedesco di FIFA facente parte della squadra del Lipsia, ha confermato l'abilità di Demme: