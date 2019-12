Celtic-Rangers 1-2: blitz dopo 9 anni, Old Firm a Gerrard

Dopo 9 anni i Rangers di Steven Gerrard vincono l'Old Firm in casa del Celtic: in goal Kent, Edouard e Katic. Espulso Morelos nel finale.

Una vittoria storica. Dopo ben 9 anni, i vincono l'Old Firm in casa del . La sfida più tradizionale di vede la squadra di Steven Gerrard imporsi per 2-1, in uno scenario come sempre mozzafiato.

I Rangers costringono al ko interno i rivali cittadini, che non perdevano al Celtic Park dall'ultima partita del 2017/2018 ed erano imbattuti in casa contro i cugini dal 2010.

Le firme sul trionfo degli uomini di Gerrard sono quelle di Kent e Katic, intervallate dal momentaneo pareggio biancoverde siglato da Edouard.

Nel finale Morelos rischia di rovinare la festa ai Rangers, rimediando due gialli nel giro di 5 minuti e lasciando i compagni in 10 nel recupero: i Rangers però tengono e si aggiudicano l'Old Firm 'nella tana' del Celtic.