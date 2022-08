Celtic scatenato: Dundee United battuto 9-0 in trasferta, è record storico

Il 9-0 del Celtic sul Dundee United è la vittoria esterna più larga nella storia del massimo campionato scozzese: protagonista Furuhashi.

Questo deve essere il weekend delle goleade nei vari campionati in giro per l'Europa: se, in Inghilterra, il Liverpool ha strapazzato il Bournemouth con un sonoro 9-0 ad Anfield, in Scozia è toccato al Celtic fare la voce grossa.

I biancoverdi di Glasgow si sono imposti con lo stesso risultato sul Dundee United, ma con una differenza: il successo, stavolta, è avvenuto in trasferta e non tra le mura amiche, dettaglio non da poco e valevole un record storico.

Questo 0-9 rappresenta, infatti, la vittoria esterna dalle proporzioni più ampie nella storia della Premiership scozzese che, fino al 1998, aveva la denominazione di Premier League. Il Celtic ha battuto il suo stesso record che resisteva dal 2006, ossia dall'1-8 in casa del Dunfermline all'East End Park.

Una vera e propria disfatta per il Dundee United che, dopo i primi 45 minuti, perdeva già col punteggio di 4-0: a segno Furuhashi con una tripletta, oltre a Jota. Tris anche per Abada nella ripresa, con Juranovic e Starfelt a rendere ulteriormente pesante il passivo.

Non un avvio di stagione da sogno per il Dundee United, ultimo in Premiership con un solo punto dopo le prime cinque giornate e non nuovo alle sconfitte roboanti: lo scorso 11 agosto, in Conference League è maturata l'eliminazione per mano dell'AZ Alkmaar, vittorioso in Olanda con un 7-0 dopo aver perso per 1-0 in Scozia.