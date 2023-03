Ceferin duro sul divieto per Napoli-Eintracht: "Se succederà ancora non si giocherà"

Il presidente dell'UEFA si schiera al fianco del club tedesco: "Divieto intollerabile, se succederà ancora non si giocherà lì".

Il divieto imposto dalle autorità italiane ai tifosi ospiti in occasione di Napoli-Eintracht è diventato un caso politico. A intervenire, intervistato dall'emittente tedesca 'ZDF', è ora il presidente dell'UEFA.

Ceferin si schiera apertamente con l'Eintracht e promette nuove, durissime, regole sul tema.

"E' inaccettabile che le autorità italiane decidano che i tifosi tedeschi non sono ammessi. Questa situazione è intollerabile. Abbiamo urgente bisogno di fare qualcosa perché la decisione presa dalle autorità è assolutamente sbagliata".

Non solo, il numero uno dell'UEFA promette che in futuro un caso del genere non potrà ripetersi ed in caso contrario ci saranno durissime conseguenze.

" Dobbiamo dire che se succede qualcosa del genere, non si giocherà lì. E' molto semplice, cambieremo le regole".

In conferenza stampa, intanto, Luciano Spalletti ha difeso la sua società sottolineando come la decisione non dipenda dal Napoli.

"È un provvedimento adottata di conseguenza a quanto accaduto all'andata, dove non c'è stato il massimo dell'ordine pubblico e i nostri tifosi si sono trovati dinanzi a situazioni spiacevoli. Bisogna fidarsi della qualità degli organi ufficiali, addetti a prendere delle decisioni. Questo non dipende dal nostro club. Su questo si è anche ironizzato un po' e non è corretto perché non dipende da noi".