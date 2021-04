Ceferin attacca Agnelli: "Non ho mai visto mentire così tante volte, ha spento il telefono"

Aleksander Čeferin, presidente dell'UEFA, ha lanciato un duro attacco nei confronti di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, e di Ed Woodward, CEO del Manchester United, nonché entrambi promotori del progetto Superlega, annunciato ufficialemente nella serata di ieri.

Ceferin è stato durissimo in particolare nei confroni del presidente bianconero, accusato di avere spudoratamente mentito.

"Non ho mai visto una persona mentire così tante volte e in maniera così persistente come ha fatto lui. Ho parlato con lui sabato pomeriggio e ha detto che erano tutte bugie. Ho cercato di chiamarlo successivamente e ha spento il telefono. Ho visto così tante bugie, ma questa è una situazione che non avevo mai visto. L'avarizia fa sì che tutti i valori umani svaniscano".