Ceferin sull'addio di Agnelli alla Juventus: "E' finita come doveva finire, era tutto sbagliato"

Stanno avendo grande risalto le dichiarazioni rilasciate da Aleksander Ceferin al quotidiano sloveno 'Ekipa': tra gli argomenti trattati dal presidente dell'UEFA spicca la separazione dalla Juventus di Andrea Agnelli, dimessosi insieme a tutto il CdA a novembre scorso e travolto dalle rivelazioni emerse dall'inchiesta Prisma.

La considerazione sull'operato di Agnelli al timone dei bianconeri è tutt'altro che rosea.

Le azioni di Agnelli non influiscono comunque sulla visione generale che Ceferin ha della Juventus in qualità di società che negli anni ha raggiunto risultati sportivi straordinari.

Non ho un rapporto affettivo con Agnelli o nessun altro alla Juventus, ma vorrei sottolineare che rispetto ancora i bianconeri come club e che ho molto rispetto per tutte e tre le società (promotrici della Superlega, n.d.r.) in generale. Sono grandi club che racchiudono e rappresentano molto di più delle operazioni fatte dalle rispettive dirigenze. Se i vertici prendono decisioni errate, non significa che io sia contro quella società in quanto tale, o contro i suoi tifosi e giocatori".