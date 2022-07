CEE Cup 2022: la guida completa

Tutto sulla CEE Cup, il prestigioso torneo Under 19 in programma dal 22 al 26 luglio in Repubblica Ceca.

Dopo tre anni di assenza torna la CEE Cup, la prestigiosa vetrina internazionale di talenti, la cui edizione 2022 prenderà il via il 22 luglio. I migliori giovani giocatori di tutto il mondo avranno l'opportunità di dimostrare le proprie abilità di fronte ad allenatori e scout, oltre che farsi apprezzare dai tifosi di ogni angolo del pianeta. L'articolo prosegue qui sotto COS'E' LA CEE CUP? La CEE Cup è un torneo Under 19 che si tiene a Praga, capitale della Repubblica Ceca: l'edizione 2022, sarà la decima della competizione. Le 6 squadre partecipanti saranno divise in due gironi, con le vincitrici che si affronteranno in finale. QUALI GIOCATORI HANNO DISPUTATO LA CEE CUP? La CEE Cup ha fatto emergere svariati giocatori che hanno continuato a dire la loro ad alti livelli, tra cui l'esterno dell'Everton Anthony Gordon, oggi titolare dei Toffees. Un altro inglese che ha brillato nel torneo è stato l'ala del Burnley Dwight McNeil, mentre il giocatore ceco più famoso ad essersi preso la scena durante la rassegna, Tomas Soucek, ora gioca in Premier League nel West Ham. View this post on Instagram View this post on Instagram Altri grandi talenti cechi esplosi grazie al torneo, inoltre, sono stati i gioielli dello Sparta Praga Adam Hlozek e Adam Karabec, precedentemente inclusi nella classifica NXGN dei migliori talenti del calcio mondiale: Hlozek, è fresco di trasferimento al Bayer Leverkusen per 13 milioni di euro. Joshua Zirkzee del Bayern, super nell'ultima stagione durante in prestito all'Anderlecht, è un altro ad essere transitato per la CEE Cup così come Wesley, capace poi di vincere la Copa Libertadores con il Palmeiras. QUANDO INIZIA LA CEE CUP 2022? Il torneo inizierà venerdì 22 luglio e si concluderà con la finale in programma martedì 26 luglio. QUALI SQUADRE GIOCHERANNO LA CEE CUP 2022? Il torneo di quest'anno, unitamente alle squadre di casa Sparta Praga e Slavia Praga, vedrà partecipare altre 4 società di richiamo. L'Aston Villa prenderà parte alla competizione per la prima volta, mentre la Dinamo Kiev tornerà a rispondere presente nonostante le difficoltà incontrate dal club durante il conflitto in Ucraina. Il Palmeiras è un'altra squadra che nella competizione - avendo vinto due edizioni - può fare la voce grossa, mentre a completare il quadro delle squadre partecipanti saranno i messicani del Tigres. Questi i gironi sorteggiati: Palmeiras, Sparta Praga e Tigres nel Gruppo A, mentre nel Gruppo B figureranno Aston Villa, Dinamo Kiev e Slavia Praga. CHI SONO I MIGLIORI GIOCATORI DELLA CEE CUP 2022? Dopo aver investito molto nella propria Academy negli ultimi anni, l'Aston Villa si presenterà al torneo con una squadra di tutto rispetto che include il centrocampista Tommi O'Reilly, nel finale dell'ultima stagione capace di catturare l'attenzione di Steven Gerrard. Altro profilo da tener d'occhio, è il difensore centrale Sil Swinkels. La Dinamo Kiev, rivale dei Villans nel Gruppo B, ha una rosa in gran parte composta da giocatori che hanno impressionato durante l'ultima UEFA Youth League (che ha visto gli ucraini battere sia il Barcellona che il Bayern Monaco). Nessuno ha stupito più del centrocampista centrale Anton Tsarenko, che ora si allena regolarmente in prima squadra nonostante abbia compiuto appena 18 anni a giugno. Tra i giocatori cechi in vetrina, infine, riflettori puntati sul 16enne attaccante dello Sparta Praga Daniel Rus, che si è già fatto notare tra le fila dell'Under 19.

