Parte la stagione del nuovo Catania: in attesa della Serie D, rossazzurri in ritiro con zero tesserati

Il club etneo riparte dopo il fallimento degli scorsi mesi: giocatori pronti ad allenarsi, ma nessun contratto firmato al momento.

"Melior de cinere surgo", a Catania, non potrà mai essere una frase qualunque: la Porta Ferdinandea, uno dei simboli della città, consegna uno dei concetti chiave dell'essere catanese, tra storia, tradizione e consapevolezza. Da quelle parti si rinasce, sempre.

E' pronto a rinascere anche il Catania, che nel mese di aprile è stato estromesso dalla Serie C a campionato in corso, dopo la dichiarazione di fallimento del dicembre 2021: una mazzata morale per chi vive di calcio e dei colori rossazzurri.

La nuova società, costituita da Ross Pelligra (australiano con origini italiane, a cui è stata affidata dal Comune etneo la rinascita sportiva) ha le idee chiare: un progetto ambizioso supportato da interventi mirati, in sinergia con le istituzioni locali.

Anche per questo motivo, ad esempio, gli uomini di Pelligra, tra cui l'ex giocatore Vincenzo Grella, attuale vicepresidente e amministratore delegato del Catania SSD, continuano il loro lavoro con l'assessorato allo sport per i lavori di ristrutturazione dello stadio Angelo Massimino, già in programma dalla primavera del 2021.

Passi importanti, dunque, che seguono una linea parallela a quella del progetto strettamente calcistico: in questo senso, la nuova società, tramite i canali ufficiali, ha comunicato di aver presentato la domanda per l'iscrizione in Serie D, adempiendo anche agli obblighi economici previsti.

"Catania SSD rende noto di aver depositato in data odierna, presso la sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la documentazione richiesta per l'ammissione al Campionato Interregionale 2022/23 ai sensi delle previsioni contenute nelle NOIF. Avendo inoltre espletato gli adempimenti richiesti dalla FIGC, Catania SSD resta in attesa delle determinazioni degli enti federali".

Cosa significa questo? Significa che entro la giornata del 4 agosto la FIGC comunicherà l'ammissione o meno del Catania SSD al Girone I di Serie D: e da quel momento in poi ripartirà a tutti gli effetti il calcio in terra etnea.

Un primo punto di ripartenza, comunque, avverrà mercoledì 3 agosto, quando i rossazzurri si ritroveranno in ritiro pre-campionato allo stadio "Totuccio Carone" di Ragalna, come recita la nota dello stesso comune.

"Da poco inaugurato nella sua nuova veste lo stadio comunale “Totuccio Carone” di Ragalna, continua ad ospitare importanti eventi sportivi. Mercoledì 3, presso lo stadio comunale, avrà il via il ritiro pre-campionato del Catania ssd, in vista del debutto in Coppa Italia Serie D e campionato. Benvenuti a Ragalna".

Il Catania SSD, però, si presenterà al raduno senza alcun tesserato: sia il nuovo allenatore, che sarà Giovanni Ferraro, sia i giocatori (dovrebbero esserci volti già noti come Francesco Lodi, Giacomo Rosaia e Andrea Russotto, tra gli altri) inizieranno il loro percorso pur non avendo firmato un contratto.

Si tratta di una pura formalità legata all'invio delle password, da parte della FIGC, per i tesseramenti: nulla di grave, né di preoccupante. Un semplice dettaglio che verrà risolto già nelle prossime ore, in concomitanza con la risposta della Federazione circa l'iscrizione in Serie D.

Lo stesso Vincenzo Grella, intervenuto ai microfoni di Sestarete, ha parlato della situazione ricordando la partenza del ritiro rossazzurro.

"Si inizia domani pomeriggio, mercoledì 3 agosto: stiamo mettendo insieme la nostra squadra seguendo l'intenzione del presidente Pelligra di mettere in campo una squadra competitiva. Non abbiamo paura della pressione".