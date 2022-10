Il Catania non si ferma: settima vittoria su 7 gare, l'unica squadra a punteggio pieno in Italia

La formazione rossazzurra, ripartita dalla Serie D dopo il fallimento, ha vinto tutte le gare fin qui disputate: è rimasta la sola in Italia.

I 14.517 spettatori presenti allo stadio "Angelo Massimino" nel tardo pomeriggio di un mercoledì lavorativo, con la città come al solito congestionata, rende chiara l'idea di quel che sta riuscendo a fare, e di quel che è riuscito a fare, il nuovo Catania, in poche settimane.

Il club rossazzurro, ripartito dalla Serie D dopo il fallimento della scorsa stagione, culminata con l'estromissione dal campionato di Serie C prima della fine dello stesso, sta vivendo un momento caratterizzato da una tranquillità che all'ombra dell'Etna non si viveva da tanto, troppo tempo.

E' la D, come detto, non la A: neanche la B. Ma non importa: dopo aver fatto registrare il record di abbonamenti, superando il Palermo, tra l'altro, con 11.427 sottoscrizioni, la nuova società guidata dall'italoaustraliano Ross Pelligra non si ferma neanche dal punto di vista calcistico.

La squadra allestita è, effettivamente, fuori categoria, con nomi che in passato hanno giocato anche in massima serie: ci son pochi dubbi, insomma, sulle ambizioni del nuovo Catania. Vincere per ritornare in C quanto prima.

L'inizio, effettivamente, è stato emblematico: la formazione allenata da Giovanni Ferraro ha vinto 7 delle prime 7 gare disputate nel Girone I. In questa stagione non ci è riuscito nessuno.

Il Catania si trova a punteggio pieno in cima alla classifica, già a +5 sul Lamezia secondo, con 17 goal fatti a 3 subiti: una corazzata, quella che vede in campo giocatori come Francesco Lodi e Giuseppe De Luca.

Come detto, con il successo conquistato contro il Locri per 2-0 al Massimino, con un'autorete degli ospiti e un goal di Giovinco, i rossazzurri rimangono l'unica squadra a punteggio pieno in Italia. E consegna certezze ulteriori su un progetto che sembra destinato a riportare il Catania in alto, dopo essere ripartito dalle ceneri. In poche parole: "Melior de cinere surgo", in pieno stile etneo.