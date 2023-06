Secondo il quotidiano, il Milan avrebbe chiesto al calciatore laziale la disponibilità al trasferimento ma l'affare non sarebbe andato a buon fine.

Una dichiarazione d'amore, l'ennesima, verso la squadra del suo cuore: è da interpretare così il presunto rifiuto di Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, nei confronti del Milan.

La squadra rossonera, perso Tonali ceduto al Newcastle per 70 milioni di euro, si guarda intorno in cerca di rinforzi per il centrocampo.

Pioli, ricordiamo, dovrà a lungo rinunciare anche a Bennacer, operato a maggio al ginocchio in artroscopia per la lesione alla cartilagine e che salterà (almeno) gran parte del prossimo girone di andata di Serie A.

I rossoneri, dunque, si guardano intorno in cerca di nomi di spessore per rinforzare il reparto nevralgico del campo. Secondo quanto scrive 'Il Tempo', uno di questi profili risponderebbe a quello di Danilo Cataldi, playmaker della Lazio di Maurizio Sarri, 29 presenze nell'ultima Serie A.

Per il giornale, nelle scorse settimane il Milan avrebbe effettuato un sondaggio più che convinto per il calciatore, chiedendo al ragazzo la disponibilità al trasferimento a Milanello. La risposta del centrocampista sarebbe stata un "no grazie": Cataldi, classe 1994 (28 anni), ha un contratto in vigore con la Lazio fino al 2027 (quando avrà 32 anni) e avrebbe tutta l'intenzione di rispettarlo.

Il calciatore, cresciuto nel vivaio del club biancoceleste e diventato una pedina fondamentale dello schacchiere di Sarri, punta di diventare una bandiera della Lazio e giocare a vita nel club di cui è tifoso.

Il Milan, in cerca di un regista "alla Tonali", ci avrebbe dunque provato seriamente, ma Cataldi avrebbe gentilmente declinato l'offerta. La ricerca dei rossoneri continua.