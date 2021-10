Castori esonerato dalla Salernitana: Colantuono pronto a prendere il suo posto

Fatale a Fabrizio Castori il ko di La Spezia: a sostituirlo sarà Stefano Colantuono, che ha già allenato la Salernitana qualche anno fa.

Dopo sei sconfitte in otto giornate di campionato, la dura legge della panchina ha colpito anche Fabrizio Castori. L'allenatore che ha riportato la Salernitana in A dopo 22 anni lascia il club granata all'indomani della sconfitta per 2-1, in rimonta, sul campo dello Spezia.

Una decisione presa al termine di una giornata di riflessioni, nella quale l'allontanamento di Castori ha preso sempre più piede fino a diventare realtà. L'ex tecnico del Carpi lascia dunque dopo una stagione trionfale, conclusa con la promozione diretta dalla Serie B alla Serie A, e un complicatissimo inizio di stagione che, nonostante l'arrivo di Ribery, vede i campani ultimi in classifica.

A sostituirlo sarà un profilo sorprendente: quello di Stefano Colantuono, ex allenatore di Torino e Atalanta tra le altre, reduce da un'esperienza alla Sambenedettese (Serie C) come direttore dell'area tecnica. Secondo 'Sky Sport', l'accordo è stato raggiunto nel pomeriggio.

L'ultima avventura da allenatore di Colantuono, ironia della sorte, è stata proprio sulla panchina della Salernitana: arrivato durante il campionato 2017/18, ha condotto i granata al dodicesimo posto finale in Serie B, lasciando poi la panchina dopo poche settimane dall'inizio del torneo successivo.

Sullo sfondo resiste strenuamente anche la candidatura di Beppe Iachini, a sua volta senza panchina dopo aver guidato la Fiorentina nella scorsa stagione. Secondo 'Tuttomercatoweb', sarebbe una richiesta di Ribery. Ma a guidare la Salernitana, a meno di clamorosi ribaltoni, sarà come detto Colantuono.