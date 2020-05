Castillejo pronto a prendersi il Milan: "Voglio restare per tanto tempo"

L’esterno del Milan, Samu Castillejo, svela: “Non dimenticherò mai il debutto a San Siro. E’ uno stato che ti fa sentire la storia”.

Approdato al nell’estate del 2018, Samu Castillejo ha impiegato un po’ di tempo ad imporsi in rossonero. Nella sua prima stagione a Milano ha collezionato molte presenze, ma è solo dall’inizio del 2020 che si è ritagliato un ruolo da titolare praticamente inamovibile.

L’esterno spagnolo, in un’intervista rilasciata ad AS, ha spiegato cosa l’ha portato a crescere in maniera esponenziale.

“Chi mi conosce sa che tipo di lavoratore sono. Al di là dell’apparenza, dei capelli o dei miei tatuaggi, sono un ragazzo molto umile. Il primo anno è stato di adattamento, è difficile dimostrare cosa si ha quando si giocano 15’ a partita e si è titolare una volta ogni due o tre settimane. Il cambiamento nasce sempre quando ti mettono in gioco. Se c’è fiducia e ti fanno sentire importante, entri in un buon clima con te stesso”.

La scorsa estate in più occasioni si è parlato di un possibile addio al Milan.

“Ho sempre voluto avere successo qui, voglio restare per tanto tempo. Il 2020 è iniziato bene, ho giocato tutte le partite e a buoni livelli. Speriamo di continuare così”.

Castillejo condivide da qualche mese lo spogliatoio con Zlatan Ibrahimovic.

“E’ grandioso, molto umile. Va d’accordo con tutti i compagni, è molto divertente e simpatico fuori dal campo. durante le partite sa dare consigli, si può dire che è venuto ad aiutarci. Condividere lo spogliatoio con lui ti insegna molte cose”.

L’ex ha svelato quali sono le differenze tra la e la .

“La Liga è molto più tecnica, si gioca di più, mentre in le squadre si difendono meglio, lavorano di più sulla tattica”.

Castillejo ha svelato quale è stato il momento più bello sin qui vissuto al Milan.