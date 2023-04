Castellanos nella storia: primo giocatore a segnare 4 goal al Real Madrid in Liga

Pomeriggio da sogno per l'attaccante argentino del Girona: è il primo a segnare 4 goal contro il Real Madrid in un match di Liga.

Una giornata indimenticabile. Una di quelle che destinate ad essere scolpite nella carriera di un calciatore e ad essere ricordate a lungo.

Protagonista di questo incredibile pomeriggio di Liga è stato Valentin Castellanos, protagonista assoluto della clamorosa vittoria del Girona per 4-2 ai danni del Real Madrid.

Basterebbe il risultato finale per lasciare a bocca aperta, ma se si va a scrutare il tabellino della partita, si noterà che oltre a quello di Vinicius, apparirà soltanto un altro nome.

Quello di Castellanos, appunto, autore di tutti e quattro i goal della squadra catalana allenata da Michel. Una prestazione da urlo che lo proietta, di diritto, nel firmamento del campionato spagnolo.

Castellanos è diventato il primo giocatore a segnare 4 goal contro il Real Madrid in un match di Liga.

L'attaccante argentino ha sbloccato il match al 12' prima di concedere il bis esattamente dodici minuti più tardi. La rete di Vinicius sembrava poter dare nuova linfa alla prova di un Real decisamente rimaneggiato, ma nella ripresa il classe 1998 si è semplicemente scatenato.

Pronti via e in avvio di ripresa è arrivato l'immediato tris, quello della tripletta personale. Poi a meno di mezz'ora dal traguardo, Castellanos ha calato il poker che, di fatto, ha mandato definitivamente al tappeto la squadra di Ancelotti, in goal nel finale con Vazquez.

Grazie al poker siglato contro i Blancos, l'attaccante di Mendoza taglia il traguardo della doppia cifra, salendo a quota 11 centri in Liga, al culmine di una giornata che rimarrà impressa in maniera indelebile nella sua mente.

Prima di lui ci erano riusciti soltanto in tre a segnare un poker contro il Real, ma nessuno dei predecessori l'aveva fatto in Liga: Giuseppe Samitier ci riuscì in un Real-Barcellona di Coppa del Re nella stagione 1925/26. Stesso copione anche per Eulogio Martinez nell'annata 1956/57.

Nella 2005/06, sempre sul palcoscenico della coppa nazionale, fu la volta di Diego Milito che colpì 4 volte in occasione del clamoroso 6-1 del Real Saragoza contro il Madrid.

L'ultimo in ordine cronologico, invece, era stato Robert Lewandowski che nel 2013 - al Signal Iduna Park - segnò tutti e quattro i goal nel 4-1 del Borussia Dortmund ai danni del Real. Da oggi, a loro, si è aggiunto anche Castellanos.

A fine gara, tutta la gioia del calciatore, riportata da 'Relevo':