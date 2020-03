Francesco Cassata, il 'nuovo Marchisio' della Juve che stregò Jürgen Klopp

Il tecnico tedesco lo cercò due volte, prima che arrivasse alla Juve e ad Ascoli. Ora il percorso lo ha portato al Genoa, dove ha trovato certezze.

Nel che lotta a fondo classifica per risalire verso una salvezza, Francesco Cassata si sta ritagliando un ruolo sempre più importante. Dall'arrivo di Thiago Motta a fine ottobre, e poi successivamente con Davide Nicola, il classe 1997 ha giocato per 11 volte da titolare nella mediana del 'Grifone' e ha sempre messo piede in campo, anche uscendo dalla panchina, al netto delle squalifiche. Nella rinascita dei liguri c'è molto anche di lui, che dal suo esordio in naviga a fondo classifica, ma soltanto pochi anni fa era uno dei giovani più seguiti in e anche all'estero.

La carriera di Cassata è iniziata nell' , ma è decollata quando nell'inverno 2015 la ha speso oltre un milione di euro per portarlo a Vinovo. Allora era soltanto un diciassettenne, ma oltre ai bianconeri aveva un altro estimatore speciale: Jürgen Klopp, al tempo allenatore del . Il tecnico tedesco ha sempre avuto un debole per il nativo di Sarzana, in Liguria, tanto che lo ha cercato anche un paio di anni dopo, quando si è seduto sulla panchina del .

Cassata durante quella stagione (2016/17) giocava in Serie B, in prestito all': la sua prima, vera esperienza da professionista. Mentre parallelamente si conquistava un posto da titolare nell'Italia Under 20, con cui ha collezionato 12 presenze. E Klopp, come ha ammesso lo stesso centrocampista in un'intervista al 'Secolo XIX', ha bussato alla Juventus. Che disse 'no, grazie'.

“Mi voleva Klopp? Sì, prima ai tempi di Empoli, poi quando ero in prestito dalla all’Ascoli. La Juve disse no: bella soddisfazione, ma resto umile, ne ho di strada da fare”.

Facile immaginare da cosa fosse stregato Klopp: dalla quantità che Cassata era in grado di assicurare, sia nel centrocampo dell'Ascoli sia in quello, precedentemente, della Juventus Primavera. Giocava spesso da interno mancino del centrocampo a tre, ma durante la sua carriera ha dimostrato di poter giocare praticamente ovunque. Come quello che è il suo modello: Claudio Marchisio, 'compagno' di numero 8 bianconero quando l'attuale mediano del Genoa giocava nelle giovanili. E a cui in molti lo hanno paragonato ai primi tempi.

“Il modello era Marchisio. Penso che la mia dote principale sia la quantità, mi piace essere in prima linea e lottare. A volte sono troppo irruento, prendo troppi cartellini, ma ci sto lavorando”.

L'irruenza, effettivamente, è stata una delle linee che hanno finora condotto la carriera di Cassata da professionista. Durante il suo primo anno ad Ascoli ha collezionato 18 cartellini gialli, in A è già arrivato a 19 con 3 rossi, a fronte di neanche 50 partite disputate. Circa un cartellino ogni due partite. Il più sentito e doloroso è stato certamente quello dello scorso ottobre a , quando con il Genoa sfidò proprio la Juventus. La sua partita durò 51 minuti, prima di finire anzitempo negli spogliatoi.

Ufficialmente fu una partita giocata da ex, anche se forse potrebbe sembrare riduttivo. La Juventus spesso tiene sotto controllo i giovani cresciuti in bianconero e poi ceduti tramite gentlemen's agreement o clausole. Un discorso che potrebbe essere valido anche per Cassata, che nell'estate 2017 comunque è passato al a titolo definitivo.

In neroverde ha giocato poco, giusto il tempo di segnare un goal da cineteca su punizione da lontano contro il . Poi la lotta a fondo classifica in prestito al , fino al Genoa quest'anno. Dove si è conquistato lottando un posto da titolare. Con qualche cartellino di troppo, sì, ma forse anche con gli occhi sempre vigili della Juventus e di Jürgen Klopp. Mentre, nel presente si gode il Genoa e un futuro che sembra sempre più stabile. "Bella soddisfazione", soprattutto da ligure.